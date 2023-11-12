الأحد 12 نوفمبر 2023
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سياسة

النواب يقر اتفاقية انضمام مصر لشركة إفريقيا 50 لتطوير المشروعات

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشئون الإفريقية، عن:

1.  قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 474 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة أفريقيا 50 لتطوير المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.

2.  قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 475 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة أفريقيا 50 لتمويل المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.

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وعرض النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية، تقريرا اللجنة، مشيرا إلى أن مصر تسعى بانضمامها إلي الاتفاقية للاستفادة من قدرات شركة إفريقيا 50 لتمويل المشروعات فى سد الفجوة التمويلية الخاصة بمشروعات البنية التحتية فى مصر من خلال الإسراع فى تنفيذ تلك المشروعات لتضيق الفترة الزمنية بين تاريخ ظهور فكرة المشروع حتي تاريخ تحققه علي أرض الواقع.

وأشار إلى أنه تركز الشركة على مشروعات البنية التحتية فى قطاعات الطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمياه والتى لها تأثير إنمائي وتعمل علي تحقيق الحياد المناخي فى القارة الإفريقية.

وأوضح النائب، أن اللجنة المشتركة رأت أن هذه الاتفاقية تتسق مع توجهات الدولة المصرية فى الحفاظ علي مكانة مصر الرائدة فى القارة الإفريقية  ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية، قائلا: مشاركة مصر فى مثل هذه الاتفاقيات تؤدي إلي تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص عمل جديدة وتعمل علي تحسين حياة شعوب القارة.

وأكد أن الاتفاقية تسعى للحفاظ علي الموارد الطبيعية للأجيال القادمة وخلق فرص استثمارية جديدة وضرورية فى البنية التحتية مع جميع الحكومات الإفريقية كما تعمل علي تسريع تنفيذ المشروعات الخاصة الهامة والشركات بين القطاعين العام والخاص.

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