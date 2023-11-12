الأحد 12 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

في اليوم العالمي للالتهاب الرئوي 2023، أهم أعراض المرض والفئات الأكثر عرضة له

الالتهاب الرئوي،فيتو
الالتهاب الرئوي،فيتو

اليوم العالمى للالتهاب الرئوي 2023، تحيي منظمة الصحة العالمية في 12 نوفمبر من كل عام اليوم العالمي لمرض الالتهاب الرئوي للتوعية بخطورة المرض وطرق الحماية منه وأعراض الإصابة بالالتهاب الرئوي حيث يعتبر من أمراض الجهاز التنفسي التي تهدد حياة المصاب بها في حالة عدم الاكتشاف المبكر له وتلقي العلاج سريعا.

اليوم العالمى للإلتهاب الرئوي 2023

أعراض الالتهاب الرئوي

وتختلف أعراض الالتهاب الرئوي من بسيطة، إلى شديدة لدرجة تتطلب دخول المستشفى، وتعتمد كيفية استجابة الجسم لمرض الالتهاب الرئوي على نوع الفيروس المسبب للعدوى، والعمر وصحة الإنسان المصاب.

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وقد تشمل علامات وأعراض الالتهاب الرئوي:

1- إسعال الذي قد ينتج عنه مخاط أخضر أو ​​أصفر أو حتى دموي

2-حمى وتعرق وقشعريرة

3-ضيق في التنفس

4-التنفس السريع

5-ألم حاد أو طعن في الصدر يزداد سوءًا عند التنفس بعمق أو السعال

6-فقدان الشهية، وانخفاض الطاقة، والتعب

7-الغثيان والقيء، خاصة عند الأطفال الصغار

ويوجد أنواع للإصابة بالالتهاب الرئوي منها الفيروسي والبكتيري 

وأعراض الالتهاب الرئوي الجرثومي يمكن أن تتطور تدريجيا أو فجأة، وقد ترتفع الحمى إلى درجة خطيرة تصل الى 40 درجة مئوية  مع تعرق غزير وزيادة سريعة في معدل التنفس والنبض، وقد يكون لون الشفاه والأظافر مزرقًا بسبب نقص الأكسجين في الدم بحسب جمعية الرئة الأمريكية

الالتهاب الرئوي

وقالت جمعية الرئة الأمريكية أنه عادة ما تتطور أعراض الالتهاب الرئوي الفيروسي على مدى عدة أيام. تشبه الأعراض المبكرة أعراض الأنفلونزا: الحمى والسعال الجاف والصداع وآلام العضلات والضعف، وفي غضون يوم أو يومين، عادة ما تزداد الأعراض سوءًا، مع زيادة السعال وضيق التنفس وألم في العضلات وقد تكون هناك حمى شديدة وقد يكون هناك زرقة في الشفاه.

أعراض الإلتهاب الرئوي عند الأطفال

قد تختلف الأعراض في بعض المرضى وقد لا تظهر على الأطفال حديثي الولادة والرضع أي علامات للعدوى أو قد يتقيأون، أو يعانون من الحمى والسعال، أو يبدو عليهم القلق أو المرض أو التعب وفقدان الطاقة.

 قد يعاني كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة أو ضعف في جهاز المناعة من أعراض أقل وأخف وقد يكون لديهم درجة حرارة أقل من المعتاد.

 يعاني كبار السن المصابون بالالتهاب الرئوي في بعض الأحيان من تغيرات مفاجئة في الوعي العقلي وبالنسبة للأفراد الذين يعانون بالفعل من مرض رئوي مزمن، قد تتفاقم هذه الأعراض. 

التهاب الرئة

يجب اللجوء الى الطبيب عند ظهور أعراض الالتهاب الرئوي، خاصة في حالة كنت تعاني من صعوبة في التنفس، أو ظهور لون مزرق في الشفتين او أطراف الاصابع، أو الشعور بألم في الصدر، أو ارتفاع في درجة الحرارة، أو سعال شديد مع مخاط أو يزداد سوءًا.

الفئات الأكثر عرضة للإلتهاب الرئوي 

البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامً

الأطفال الذين تبلغ أعمارهم عامين أو أقل

الذين يعانون من حالة صحية كامنة أو ضعف في جهاز المناعة

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كيف يتم تشخيص الالتهاب الرئوي؟

في بعض الأحيان قد يكون من الصعب تشخيص الالتهاب الرئوي لأن الأعراض شديدة التباين، وغالبًا ما تكون مشابهة جدًا لتلك التي تظهر في نزلات البرد أو الأنفلونزا

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