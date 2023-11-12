الأحد 12 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية 2024

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الاعدادية ؛ فيتو

أعلنت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات على مستوى الجمهورية، الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2023 -2024، استعدادًا لتسجيل استمارات الشهادة الإعدادية الإلكترونية علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بعد فتح باب التسجيل.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع متابعيها عبر موقعها الإلكتروني ننشر الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية حيث تضمنت المستندات:

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- 4 صور شخصية خلفية بيضاء مقاس 4*6 مطبوع عليها اسم الطالب.

- أصل رسوم المصروفات المدرسية للعام الدراسي الحالي، من مكاتب البريد مع تقديم صورتين من الإيصال.

- أصل رسم الامتحان تسدد في البريد مع تقديم صورتين من الإيصال.

- أصل شهادة الميلاد للطالب صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر مكتوب عليها رقم التليفون استمارة التقدم الإلكترونية والتي ستتم طباعتها من الموقع الإلكتروني بعد التأكد من صحة البيانات الموجودة بها.

- تسليم تلك الأوراق في حافظة بلاستيك وتسلم بالمدرسة.

-2 طابع دعم فئة 10 جنيهات. 

- ويتم ملء استمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني لتسجيل استمارة التقدم للامتحان للعام الدراسي 2023-2024.

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رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

كما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسوم التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023,2024، باجمالى 158 جنيه، موضحة أنه يتم سداد رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 ـ 2024 عبر منافذ البريد أو منافذ فوري بشرط تسديد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي.

وأضاف، أن رسوم التقدم للامتحانات يجب أن يقوم الطالب بدفعها قبل بدء الامتحانات المقرر لها أن تنطلق فى يناير المقبل وأيضا فى إطار الاستعداد لملء وتسجيل استمارة التقدم للامتحانات، موضحة: أن الطالب يسدد 10 جنيهات لحساب صندوق دعم المشروعات التعليمية على يتم دفعها في المدرسة التابع لها الطالب.

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم، المديريات التعليمية بسرعة إعلان تفاصيل وطبيعة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي، سواء ستعقد وفق نظام البوكليت ورقة الأسئلة والإجابة معا، أم فى ورقة أسئلة ورقة إجابة مثل السنوات الماضية. 

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