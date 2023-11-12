الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية 2024

أعلنت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات على مستوى الجمهورية، الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2023 -2024، استعدادًا لتسجيل استمارات الشهادة الإعدادية الإلكترونية علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بعد فتح باب التسجيل.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع متابعيها عبر موقعها الإلكتروني ننشر الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية حيث تضمنت المستندات:

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- 4 صور شخصية خلفية بيضاء مقاس 4*6 مطبوع عليها اسم الطالب.

- أصل رسوم المصروفات المدرسية للعام الدراسي الحالي، من مكاتب البريد مع تقديم صورتين من الإيصال.

- أصل رسم الامتحان تسدد في البريد مع تقديم صورتين من الإيصال.

- أصل شهادة الميلاد للطالب صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر مكتوب عليها رقم التليفون استمارة التقدم الإلكترونية والتي ستتم طباعتها من الموقع الإلكتروني بعد التأكد من صحة البيانات الموجودة بها.

- تسليم تلك الأوراق في حافظة بلاستيك وتسلم بالمدرسة.

-2 طابع دعم فئة 10 جنيهات.

- ويتم ملء استمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني لتسجيل استمارة التقدم للامتحان للعام الدراسي 2023-2024.

رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2024