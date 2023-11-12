بلماضي يتحدث عن مواجهتي الصومال وموزمبيق ويوجه رسالة للاعبي الجزائر

تحدث المدير الفني للمنتخب الجزائري جمال بلماضي عن مباراتي موزمبيق والصومال في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 التي تنطلق في نوفمبر الحالي.

تصريحات بلماضي

وقال بلماضي بمؤتمر صحفي اليوم: من الطبيعي أن تكون هناك تغييرات تطال المنتخب، والدعوة تكون موجهة للأكثر جاهزية، بغداد بونجاح استعاد مستواه بالشكل الكامل، فهو يلعب بصورة منتظمة مع ناديه ويسجل كثيرًا وهذا ما نبحث عنه في كل لاعب.

وأضاف: صحيح أن ياسين إبراهيمي حاليا يتمتع بفورمة جيدة مع ناديه لكن السؤال الذي يطرج هل يستحق اللعب مكان عمورة أو غويري؟.

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وتابع: مواجهة موزمبيق ستكون صعبة نوعًا، فقد استطاع أن يخلق صعوبات كبيرة للمنتخب السنغالي، لكني تفاجأت بتحديد مو اللقاء يوم 19 نوفمبر خاصة أننا سنقطع رحلة ستمتد لـ12 ساعة، توقف الدوري الجزائري لعب دورًا كبيرًا في عدم استدعاء يوسف بلايلي والحارس رايس مبولحي.

واختتم: عودة إسماعيل بن ناصر لحد اللحظة غير واضحة، وإذا كان حاضرًا في كأس الأمم الأفريقية المقبلة فسنكون سعداء جدًا.

ومن جهته أكد فارس شايبي لاعب منتخب الجزائر وفرانكفورت الألماني، شعوره بالإحباط بعد تعادل محاربي الصحراء أمام مصر 1/1 في المباراة الدولية الودية التي جمعتهما على ملعب استاد هزاع بن زايد، ضمن المباريات الودية للأجندة الدولية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب لعب الفراعنة لمدة ساعة كاملة بـ10 لاعبين عقب طرد محمد هاني.

وقال فارس شايبي في تصريح لصحيفة النهار الجزائرية: "نحن محبطون بعض الشيء لأن الخصم لعب بـ 10 لاعبين وسجل علينا، ونحن لعبنا بـ 11 لاعبا، رغم أننا صنعنا عددًا من الفرص، قريبًا سنعود إلى التحديات الإفريقية، لهذا يجب علينا أن نكون في قمة الجاهزية".