سقوط أمطار خفيفة ببعض مناطق الشرقية، وإعلان حالة الطوارئ(صور)

شهدت مناطق متفرقة في محافظة الشرقية، قبل قليل، سقوط أمطار خفيفة خاصة مدن أبوحماد وبلبيس والزقازيق عقب وجود سحب وغيوم كثيفة تزامنًا مع الطقس السيئ الذى يضرب المحافظات المصرية.

ورفعت المحافظة برئاسة الدكتورممدوح غراب محافظ الإقليم حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس السيئ، بينما طالبت إدارة المرور السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة.

سقوط أمطار خفيفة ببعض مناطق الشرقية.،فيتو

رفع حالة الطوارئ



ووجَّه محافظ الشرقية رؤساء المدن والقرى بسرعة التعامل مع المياه إنْ وُجدت مع سرعة رفع حالة الطوارئ وإخطار غرفة عمليات المحافظة بأي طارئ قد يحدث للمرافق العامة، كما وجه بتكثيف حملات النظافة خاصة أمام المصالح الحكومية والمدارس تسهيلًا على المواطنين والطلاب، فضلًا عن تسيير الحركة المرورية في الشوارع والميادين والطرق الرئيسية.

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وأعلن المحافظ حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار وسوء حالة الطقس، موجهًا بالتدخل السريع وكسح مياه الأمطار من الشوارع والقرى الأم والتوابع، كما شدد محافظ الإقليم، على المتابعة المباشرة من قبل رؤساء المراكز والمدن.

سقوط أمطار خفيفة ببعض مناطق الشرقية.،فيتو

وطالب المحافظ بضرورة مراجعة صيانة أعمدة الكهرباء ومراجعة الأسلاك والعوازل، لمواجهة أي ظواهر ومتغيرات جوية، والاستعداد لأي سيناريوهات؛ فضلًا عن نشر توقعات هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحات مجالس المدن والقرى لإعلام المواطنين بها.

خفض السرعات



وفي نفس السياق، طالبت إدارة مرور الشرقية السائقين على الطرق العامة والفرعية بتوخي الحذر وخفض السرعات، تزامنا مع توقعات سوء الطقس، مناشدة باتباع الإرشادات المرورية حفاظًا على أرواحهم وأرواح الركاب.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين؛ حيث يسود طقس بارد نهارًا، بارد فى أول الليل، شديد البرودة فى آخره على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع بسيناء وتكوُّن الثلوج.

خريطة سقوط الأمطار الرعدية اليوم الأحد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن طقس اليوم الاحد، مشيرة إلى سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية على شمال ووسط الصعيد والصحراء الغربية، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية على القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الوجه البحرى وشمال ووسط سيناء.

كما تكون الأمطار خفيفة ورعدية على مناطق من شمال الوجه البحرى وجنوب سلاسل البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

سقوط أمطار خفيفة ببعض مناطق الشرقية.،فيتو

وأوضحت الأرصاد أنه سيكون هناك نشاط للرياح المصاحب للسحب الرعدية على بعض المناطق على الصحراء الغربية وشمال الصعيد.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية حيث تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة من الساعة الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية.

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