الأحد 12 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

رئيس الوزراء يتابع موقف إجراءات فض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي وهيئة البريد

د. مصطفى مدبولي،
د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ فيتو

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف إجراءات فض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والهيئة القومية للبريد، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور شريف فاروق، رئيس هيئة البريد، وأشرف نجم، العضو المنتدب لدى بنك الاستثمار القومي، ومسئولي هيئة البريد والبنوك.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار مواصلة الخطوات التي تتخذها الحكومة لفض التشابكات المالية بين مختلف الجهات والهيئات الحكومية، بهدف إسراع الجهود الخاصة بهذا الملف، لما لذلك من أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني بوجه عام.

Advertisements

واستعرض الاجتماع الإجراءات التي يتم استكمالها حاليًا لتسوية المديونية المُستحقة لهيئة البريد، لدى بنك الاستثمار القومي بشكل جذري، وفق أسس مقبولة للطرفين، حيث تمت الإشارة إلى أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون بهذا الشأن، ببنود واضحة، تسهم في حل هذه التراكمات القديمة، بما يعزز دور هاتين الجهتين في تقديم الخدمات المتنوعة.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة سبق أن بذلت جهودًا واسعة في ملف فض التشابكات المالية، أسفر عن عدة نجاحات أهمها يتمثل في سداد ديون التأمينات الاجتماعية، وفق بروتوكول محدد تلتزم به وزارة المالية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

الدكتور مصطفى مدبولي بنك الاستثمار القومي الهيئة القومية للبريد وزيرة التخطيط

مواد متعلقة

بيان عاجل للحكومة بشأن ظهور حالات بشرية مصابة بسلالة جديدة من أنفلونزا الطيور

رئيس الوزراء: الدولة تواجه بكل الحسم أي محاولات للبناء على الأراضي الزراعية

الحكومة تقرر إيقاف بطاقات التموين لـ53 ألف مواطن

رئيس الوزراء يستمع لشكاوي المواطنين بقرية الريان في الفيوم

رئيس الوزراء يتفقد مشروعات حياة كريمة بقرى الفيوم

رئيس الوزراء يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالفيوم

رئيس الوزراء يشهد اصطفافًا لمعدات مراكز الفيوم استعدادًا لموسم الأمطار

رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لعدد من المشروعات بالفيوم

الأكثر قراءة

حرب الشوارع مقبرة إسرائيل في غزة

وليد فواز يسخر من علاقته بفدوى عابد في مسلسل صوت وصورة

الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية 2024

جمع رفات ودماء القتلى، تعرف عن منظمة زاكا الإسرائيلية ودورها في حرب غزة

بـ317 مليون يورو، الاحتلال يبيع منظومة مقلاع داوود الدفاعية لفنلندا

بلماضي يتحدث عن مواجهتي الصومال وموزمبيق ويوجه رسالة للاعبي الجزائر

لأول مرة في مصر، علاج الوسواس القهري بجراحة في المخ بالمستشفى الجامعي في طنطا

حقيقة خلاف كولر مع لجنة التخطيط للكرة بالأهلي بسبب سفر السويسري

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 13-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الإثنين 13-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 13-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 13-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 12-11-2023

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

أسعار السكر مساء اليوم الأحد 12-11-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 12-11-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

رحلة التضخم السنوى في مصر خلال الـ 10 شهور الأولى من 2023 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح أقوال الفقهاء في حكم القراءة من المصحف أثناء الصلاة

تفسير حلم حضن الأم في المنام وعلاقته بانتهاء الخلافات الزوجية

ما حكم التسمي باسم "حكيم"؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية