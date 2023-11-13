لقاء سويدان: محنة إصابتى بورم كشفت حقيقة الوجوه.. وقلبى مازال مفتوحًا للحب والزواج ( حوار )

>> 2023 هى سنة الغربلة لناس كان يجب أن يخرجوا من حياتى

>> هؤلاء ساندوني قي أزمتى و"الكينج" صعيدى أصيل

>> ربحت من تجربة انتخابات النقابة.. وعرفت من يحبنى ومن لا يحبنى

>> مسلسل «الوصفة السحرية» كوميدى لطيف ووشه هيكون حلو عليا

>> أنا مصابة كثيرًا فى صحتى والمؤمن مصاب دائمًا

>> لماذا لا نقدم عملا يتحدث عن تاريخ فلسطين يوعى الأجيال الجديدة بالقضية





تقول الفنانة لقاء سويدان إن العام الجارى كان عامًا كاشفًا بالنسبة لها؛ حيث تعرفت من خلاله على أصدقائها الحقيقيين، لا سيما أنها مرت بظروف صعبة على مستويات عدة.

وأضافت “سويدان” فى حوار لـ»فيتو» أنها تجاوزت محنة صحية ألمت بها مؤخرًا، واستأنفت نشاطها الفنى فى التليفزيون والمسرح، كما تحدثت عن تجربتها فى انتخابات نقابة المهن التمثيلية، وعن أزمتها مع الممثل الشاب ميدو عادل، وكذلك عن جديدها وطموحها الفنى خلال الفترة المقبلة، وتطرق الحوار بطبيعة الحال إلى الأحداث الأخيرة فى قطاع غزة، وإلى نص الحوار:

*فى البداية.. كلمينا عن محنة المرض الأخيرة وبماذا خرجت منها؟

الحمد لله أنا مصابة كثيرًا فى صحتى، لكنى أؤمن أن لكل شيء سبب والمؤمن مصاب دائمًا، ومحنة إصابتى بورم فى وقت سابق كشفت لى عن الوجوه والأصحاب الحقيقيين، كسبت ناس، وخسرت ناس، خسرت أشخاصا كان يجب أن يخرجوا من حياتى.. هى محنة كاشفة.

*هل غيرت أشياء فى داخلك أو من نظرتك تجاه الحياة؟

بالطبع، جعلتنى أنظر لمن حولى وأغربل علاقاتى لأرى من يستحق أن يكون موجودا فى حياتى ومن لا يستحق.. كما قلت هى سنة الغربلة والكشف.

*ما هى الأسماء التى وقفت بجانبك من داخل الوسط الفنى؟

أحمد صفوت، وشيرى عادل، وبشرى، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، ومحمد منير (الكينج).. منير ده تتكتب فيه كتب، لا يوجد موقف صعب فى حياتى إلا وكان أول من أجده بجانبى، رجل صعيدى أصيل وسند بكل معنى الكلمة.

*حدثينا عن كواليس أزمتك الأخيرة مع ميدو عادل فى مسرحية سيد درويش؟

هذا العام مررت بـ3 محطات مهمة فى حياتى، محنة المرض، وانتخابات نقابة الممثلين، وأزمة مسرحية سيد درويش التى أحيلت إلى الجهات المختصة للتحقيق.

وكل ما أريد قوله إن هذه سنة الكشف، وأنا كنت أدعو الله دائمًا أن يكشف لى الناس من حولى، لكى أدقق فى اختياراتى بعد ذلك، وأزمة هذه المسرحية كشف لى بعض الوجوه.. إنه عام الغربلة.

وأريد أن أشير أيضًا إلى أن تجربة انتخابات النقابة - رغم عدم توفيقى فيها- إلا أننى خرجت منها بمكاسب، ربحت منها أشخاصا نزلوا خصيصا لدعمى، وعرفت من يحبنى ومن لا يحبنى.

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*ماذا عن مسلسك الجديد «الوصفة السحرية» وطبيعة الدور الذى تجسدينه؟

مبسوطة جدا بهذه التجربة، ودائمًا كنت أقول لنفسى أريد أن أقدم شيئا لم أقدمه من قبل، وبالفعل هذا العمل مختلف جدا جدا، هو مسلسل لايت كوميدى لطيف، وأنا منذ فترة طويلة لم أقدم كوميديا، المسلسل طويل (45 حلقة) وأنا أحب هذه النوعية من المسلسلات ونجحت فيها كثيرًا من قبل، ووشها بيكون حلو عليا.

*فى جانب الحياة الشخصية لـ لقاء سويدان.. هل لا يزال قلبك مفتوح للحب والزواج؟

لا أمانع، لكن بشرط أن يكون حبا يستحق، عندئذ ليس لدى مشكلة، لكن لن أكون مضطرة أن أقبل بأى شيء.

*كيف رأيت الحرب المستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة؟

مهما قلت لن تكون هناك كلمات تصف ما يتعرض له الشعب الفلسطينى، والإحساس الذى يشعرون به، أنا لا أستطيع أن أرى فيديوهات الحرب من شدة قسوتها لأننى شخصية تتأثر بشدة، والذى يحدث حاليا هو خزى وليس مأساة، ربنا اصطفى هؤلاء الناس للشهادة، وانظر كيف يستقبلونها بصدر رحب وهم صامدون.

*كيف ترين دور مصر التاريخى والرائع إزاء هذه الأحداث؟

مصر بابها مفتوح لجميع الأشقاء طول الوقت ودورها رائع، لكن يجب ألا ننجر إلى مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء حتى لا يتم تصفية القضية.. لكن عربيا كنت أتمنى أن يكون هناك موقف عربى موحد، نحن لدينا وسائل ضغط كثيرة، لدينا النفط والغاز، وأشياء أخرى، لكن للأسف لسنا متحدين.

*ما هو دور الفن والفنانين فى مثل هذه الظروف؟

دور الفن أن يكون كاشفا ومرآة للمجتمع، أن يوعى الناس ويقدم أعمال فنية تتحدث عن تاريخ فلسطين.

*هل أنت مع أو ضد إلغاء المهرجانات والتظاهرات الفنية فى مثل هذه الظروف؟

نحن بنى آدمين فى النهاية، أنا مع استمرار الحياة لأن الفنان لديه أسرة مسئولة منه، لكن فى الوقت نفسه يجب أن يكون لدينا إحساس بالآخرين، بمعنى ألا يكون هناك بهرجة واستفزاز.

*هل تتمنين أن تقدمى يوما ما عملا عن فلسطين؟

بالطبع، أتمنى جدا، لماذا لا نقدم عملا يتحدث عن تاريخ فلسطين يوعى الأجيال الجديدة بالقضية، هذه الأجيال من المهم جدا أن يتم توعيتها جيدا بهذه القضية.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"