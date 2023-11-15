مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، جاءت أحاديثُ في فضيلة الجَماعة لصلاة الصُّبح والعشاء خاصَّة: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَن صلَّى العشاء في جماعةٍ، فكأنَّما قام نصف الليل، ومن صلَّى الصُّبح في جماعةٍ، فكأنَّما صلَّى الليل كلَّه»، وفي رواية أبي داود: «ومن صلَّى العشاء والفجر في جماعةٍ كان كقيام الليل».

فضل الصلاة، فأداء المسلم الصلوات جماعةً في المسجد له ثواب وعظيم، ويَجْتمع لمن حضرَ الجماعة عدَّةُ فضائل وعبادات تبلغ نحو 27 سنة وأيضًا يحصل المسلم على ثواب التَّبْكير إليها في أوَّل وقْتِها، والمشي إلى المسجد بالسَّكينة، فيُرْفَع له درجة ودخول المسجد داعيًا.

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مواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات، فيتو

مواقيت الصلاة اليوم

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

مواقيت الصلاة اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك،مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت القاهرة

الفجر: 4:50

الظهر: 11:39

العصر: 2:38

المغرب: 4:59

العشاء: 6:19

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسكندرية

الفجر: 4:56

الظهر: 11:45

العصر: 2:41

المغرب: 5:02

العشاء: 6:23

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت أسيوط

الفجر: 4:48

الظهر: 11:40

العصر: 2:43

المغرب: 5:04

العشاء: 6:22

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسماعيلية

الفجر: 4:47

الظهر: 11:36

العصر: 2:33

المغرب: 4:54

العشاء: 6:15

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

وجاءت باقي مدن الجمهورية كالتالي:

إن متابعة المؤذن، وقول ما يقول، من السنة التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وحث عليها.

فلا تصمت أثناء الأذان، بل ردده مع المؤذن، واختمه بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ثم صلوا علي. رواه مسلم.

وأخرج البخاري في صحيحه، من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء، فقولوا مثل ما يقول المؤذن.

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