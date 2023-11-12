الأحد 12 نوفمبر 2023
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محافظات

سلامتك تهمنا، مبادرة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمصانع الأقصر

المشاركين في المبادرة
المشاركين في المبادرة ؛ فيتو

 أعلنت وزارة العمل عن إطلاق الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة مبادرة "سلامتك تهمنا"  بمحافظة الاقصر، بحضور ممثلي 40 شركة، وأكثر من 150 عاملا من العاملين بالشركات والمصانع من انشطة وقطاعات مختلفة تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأوضح مدير مديرية العمل بالأقصر الدكتور هشام عبدالله أن المبادرة تنفيذًا لتوجيهات الوزير حسن شحاتة بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل  داخل كافة المنشآت بقطاعات العمل المختلفة لحماية العمال والمنشآت من مخطار بيئات العمل المختلفة وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ويحقق المكاسب للطرفين.

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 وأكد مدير مديرية العمل بالأقصر، أن المحافظة شهدت فعاليات المبادرة بمشاركة المهندسة غادة ابراهيم رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، والتى أكدت في كلمتها على الدور الذي تقوم مبادره سلامتك تهمنا في نشر الوعي وتثقيف العاملين في مجال السلامة والصحة المهنية لجميع المنشآت من انشطه مختلفه علي مستوي الجمهورية.

وأضاف مدير المديرية أن المبادرة تضمنت محاضرات علمية القى المحاضرة الأولى المهندس مدحت كامل من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة حول تصاريح العمل موضحا ماهو تصريح العمل وما أهمية تصريح العمل وما المتطلبات الأساسية لتصريح العمل، وأنواع تصاريح العمل، وما هي الإجراءات العامة المتبعة عند إصدار تصريح العمل.

كما قام المهندس إسلام حمدي من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بإلقاء المحاضرة الثانية عن التحقيق في الحوادث للتعرف علي اسبابها، ووضع إجراءات التحكم لمنع وقوعها والحد من آثارها.

وأوضحت المهندسة غادة إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة الدور الذي تقوم به المبادرات في منع الحوادث والإصابات وزيادة الإنتاج، كما جرى خلال المباردة توضيح الدور الذي تقوم به المبادرات في التوعية ونشر ثقافه السلامة والصحة المهنية على مستوى المنشآت والأنشطة المختلفة بمحافظة الأقصر، كما حضر المبادرة اللواء علي شرابي رئيس مجلس مدينة الأقصر.

 

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