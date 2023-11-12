الأحد 12 نوفمبر 2023
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اقتصاد

67 ألف عملية تداول بمنتصف حركة تعاملات البورصة المصرية اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تباينت مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع، حيث هبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33 % عند مستوى 24.240 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58 % عند مستوى 29512 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% عند مستوى 10400 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.10 %  عند مستوى 4.714 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.90 % عند مستوى 6.970 نقطة.

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مؤشرات البورصة المصرية، فيتو 

تعاملات المصريين بالبورصة المصرية 

المؤشر EGX30، سجلت تعاملات المصريين بالبورصة بنهاية الأسبوع نسبة % 89.0 من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة %3.9 والعرب على %7.1 وذلك بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 249.3 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 6.1 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

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ماذا حدث في تداولات جلسة نهاية الأسبوع ؟

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.632 تريليون جنيه، لتربح نحو 16 مليار جنيه، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.36% عند مستوى 24312 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92 % عند مستوى 29341 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.37%  عند مستوى 10349 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1%  عند مستوى 4701 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.61%  عند مستوى 6987 نقطة.

مؤشرات البورصة المصرية، فيتو 

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بالأرقام، تفاصيل حركة تداولات منتصف الأسبوع 

 وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء الماضي، منتصف تعاملات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.581  تريليون جنيه، لتربح نحو 24 مليار جنيه. 

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.45%  عند مستوى 23393 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.15%  عند مستوى 28538 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.48%  عند مستوى 9956 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62%  عند مستوى 4619 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.41%  عند مستوى 6850 نقطة.

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