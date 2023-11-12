الأحد 12 نوفمبر 2023
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اقتصاد

مشاركة متميزة لغرفة الملابس في معرض التجارة البينية الأفريقية 2023

مشاركة متميزة لغرفة
مشاركة متميزة لغرفة الملابس، فيتو

تشارك غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات في المعرض الثالث للتجارة البينية الأفريقية والذي يقام حاليا بالقاهرة خلال الفترة من ٩ إلى ١٥ نوفمبر الجاري.
ويشهد جناح الغرفة بالمعرض إقبالا متميزا من الزائرين ورواد المعرض والذين أشادوا بجودة وأسعار منتجات المصانع أعضاء الغرفة وخصوصا الملابس التقنية والمتخصصة.

فتح أسواق تصديرية جديدة

وتهدف مشاركة  الغرفة إلى التعريف بالملابس والمفروشات المصرية في مختلف التخصصات ومحاولة فتح أسواق تصديرية جديدة لها وخصوصا الأسواق الأفريقية والتي تعد هدفا استراتيجيا للدولة المصرية.

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ويكتسب المعرض أهمية خاصة حيث يتيح منصة إلكترونية تتيح الوصول إلى سوق متكامل لأكثر  من ١.٤ مليار نسمة وإجمالي ناتج محلي يبلغ أكثر من ٣.٥ تريليون دولار وعقد الصفقات سواء مع الشركات والمنظمات الخاصة او مع الجهات الحكومية الخارجية الأفريقية.

بروتوكول تعاون بين غرفة الملابس واتحاد الغرف التجارية التركية

وقعت غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات برتوكول تعاون مع اتحاد الغرف التجارية والصناعية التركية لتعزيز التعاون المشترك في مجالات تبادل الدراسات والخبرات والمعلومات ودعم مناخ الاستثمار والتدريب وتنظيم المعارض والمؤتمرات المشتركة وتنمية العلاقات التجارية بين قطاع الملابس والمنسوجات في مصر وكذلك في تركيا.

شهد توقيع البروتوكول المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة والدكتور عمر بولات وزير التجارة التركي، الذي يزور القاهرة حاليًا، وذلك على هامش ملتقى ومعرض الصناعة في نسخته الثانية.

وقال الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس، إن البروتوكول يفتح مجال للعمل المشترك مع اتحاد الغرف التجارية التركية في إقامة معارض مشتركة في البلدين وتحقيق التكامل التجاري بما يحمله اتحاد الغرف التجارية التركية من خبرات طويلة ومتراكمة في مجال التجارة والصناعة.

وأشار عبد السلام إلى أن هناك مميزات يمكن للمستثمرين الأتراك الاستفادة منها في مصر خاصة توافر العمالة بسعر أقل من تركيا وكذلك أسعار الكهرباء والغاز والطاقة وتوافر الأراضي الصناعية في مصر بأسعار أقل من تركيا وهو ما يسمح بدخول استثمارات في قطاع الملابس الجاهزة والنسيج والغزول إلي مصر ما يجعل تكاليف الاستثمار والتصنيع في مصر أقل بكثير.

ومن جانبه قال إبراهيم بوركاي رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مدينة بورصة ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية التركية، إن وفد كبير يضم أكثر من 30 شركة تركية يزور مصر حاليًا لبحث فرص الاستثمار في السوق المصري بعدد من القطاعات منها قطع غيار السيارات والملابس وماكينات التصنيع والصناعات الهندسية والإلكترونية والغزول والمنسوجات.وهو ما يؤكد رغبة الدولتين لتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك حيث نستهدف الوصول إلي حجم تبادل تجاري يصل إلي ١٥ مليار دولار سنويا.  

وأوضح أن البروتوكول يستهدف تدعيم  وتشجيع الاستثمارات التركية في مصر، ونستهدف 3 قطاعات الأول الملابس والمنسوجات والأقمشة والثاني قطاع السيارات والثالث قطاع الصناعات الهندسية.

وأكد حرص الحكومة المصرية والتركية على دعم وتوسيع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية ودعم القطاع الخاص في البلدين، موضحا أن الوفد التركي يسعى إلى التعاون وضخ الاستثمارات في السوق المصري في ضوء عدد كبير من المميزات في مصر.

رئيس غرفة صناعة الملابس والسفير التركي يفتتحان المعرض الدولي للأقمشة

ختام فعاليات برنامج ما قبل احتضان صناعة الملابس الجاهزة المستدامة

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غرفة الملابس الجاهزة إتحاد الصناعات المعرض الثالث للتجارة البينية الأفريقية الصناعات

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