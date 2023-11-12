الأحد 12 نوفمبر 2023
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محافظات

مياه المنوفية ترفع درجة الاستعداد وتناشد المواطنين تقليل الاستهلاك خلال الأمطار

الأمطار بالمنوفية،
الأمطار بالمنوفية، فيتو

 أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا للتنبؤات الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية فيما يتعلق بظروف الطقس والتعامل الفوري مع تجمعات الأمطار على مختلف أنحاء المحافظة.

وشدد "نجيب" على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والتأكد من جاهزية المعدات وإعادة تمركزها لاستيعاب شفط المياه وتكثيف جولات المرور الميدانى على أماكن تجمع مياه الأمطار واستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحى وتواجد عربات الكسح استعدادا لشفط تجمعات الأمطار فور حدوثها حفاظا على انتظام الحركة المرورية.

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وذكر، تم التعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار بمختلف مناطق المحافظة منذ سقوط الأمطار أمس وحتي اليوم باستخدام معدات الشركة المختلفة.

وتناشد الشركة المواطنين بترشيد استهلاك المياه خلال فترة سقوط الأمطار لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي لاستيعاب أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار.

أمطار وبرق ورعد في المنوفية

وشهدت العديد من مدن وقرى محافظة المنوفية، موجات قوية من البرق صاحبها نشاط خفيف للرياح مع تساقط الأمطار التي تراوحت شدتها من مكان لآخر بدءً من مساء أمس وحتى الآن.

صيانة أعمدة الإنارة

ووجه أبو ليمون باستمرار المرور الميداني لمراجعة إجراءات الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة وشبكة الكهرباء مع إزالة كافة الوصلات العشوائية والغير مؤمنة وإصلاح كافة الأعطال بها وتجديد الأعمدة المتهالكة حفاظًا على أرواح المواطنين.

فيما كلف محافظ المنوفية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمراجعة أعمال الصيانة الشاملة لكافة معدات شفط المياه وتمركزها بنطاق المحافظة لضمان التعامل الفورى مع تجمعات مياه الأمطار، حيث نفذت الشركة بتنفيذ خطة التطهير الدورية لبيارات محطات الرفع وشنايش وبالوعات الأمطار ومطابق غرف الصرف بالشوارع الرئيسية والجانبية ولاسيما الأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار كالأنفاق ومنازل ومطالع الكباري، وذلك باستخدام معدات الشركة المتنوعة لضمان التعامل الفورى مع تجمعات المياه.

فضلا عن تشكيل فرق طوارئ من مهندسين وفنيين ومشرفين وعمال الشركة تم تدريبهم على كيفية التعامل الفوري والسريع مع المواقف الطارئة، وكذا تجهيز غرفة عمليات بالشركة تكون على تواصل دائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للمحافظة لاستقبال شكاوى المواطنين وسرعة التعامل معها، وناشدت الشركة جموع المواطنين بضرورة الحفاظ على شبكات الصرف الصحي والتعامل السليم مع شبكات الصرف لعدم حدوث انسداد وطفح الصرف الصحي وكذا تلف بخطوط الشبكات حفاظًا على الشبكات وعدم حدوث أعطال.

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الأرصاد الجوية الصرف الصحي بالمنوفية ترشيد استهلاك المياه الأمطار بالمنوفية

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