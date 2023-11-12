العثور على حديث ولادة متوفى أمام مسجد بالمنوفية
عثر أهالي قرية سبك الضحاك التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، على طفل حديث الولادة ملفوف في جاون ومتوفي أمام مسجد بالقرية، على الفور تم إبلاغ مركز شرطة الباجور.
وتلقى اللواء عمرو عبد الرؤوف مدير أمن المنوفية إخطار من العميد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور يفيد بالعثور على طفل حديث الولادة ملفوف فى جاون ومتوفي أمام مسجد الحاج انور بقرية سبك الضحاك، تم تحرير محضر بالواقعة.
فيما لازالت وحدة مباحث الباجور تنتظر ورود تقارير بحالات الولادة التي تمت خلال الساعات الماضية بالمستشفيات الحكومية والخاصة التابعة لدائرة المركز للوصول لتفاصيل الواقعة.
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