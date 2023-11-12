الأحد 12 نوفمبر 2023
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سياسة

العقوبات ليست الحل الوحيد، مطالب برلمانية ببرامج توعية لمواجهة التحرش

مناقشة تغليظ عقوبة
مناقشة تغليظ عقوبة التحرش،فيتو

أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن تأثير التحرش على المجتمع أشرس من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن تعديل قانون العقوبات، في شأن تغليظ عقوبتي التحرش والتنمر.

 

وقال القصبي: الحكومة أحسنت بتقديم هذا المشروع الذي يشدد العقوبات بما يتناسب مع جسامة الفعل، مؤكدا أن العقوبات ليس كافية لمواجهة الأزمة.

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عبد الهادي القصبي في جلسة اليوم 

وأشار النائب إلى أن مواجهة ظاهرة التحرش لا يقف فقط عن تشديد العقوبات، ولكن هذه الأزمة تحتاج لاستعادة القيم من خلال التنسيق مع كافة مؤسسات الدولة، وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي في ضرورة عودة القيم.

 

واتفق معه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأننا في حاجة إلى التوعية أكثر من التشريع وتغليظ العقوبات، مطالبا بضرورة تدريب القائمين على تطبيق التشريعات.

 

وقال النائب: على الحكومة أن تخطو خطوات هامة لتحقيق مبتغى القانون في مواجهة ظاهرة التحرش والتنمر.

 

من جهته أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية التشريع في مواجهة الظاهرة، مشيرا إلى أن هذا القانون يأتي في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالحفاظ على حقوق كافة فئات المجتمع.

من جانبه أكد الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن قضية التحرش إنسانية قبل أن تكون دينية، قائلا: الدين يحرم الاعتداء على المرأة ويعلي من شأنها.

 

وأكد أن تغليظ العقوبات من خلال التشريع غاية في الأهمية، قائلا: ولكن يجب أن ياقبله برامج التربية والتعليم والإعلام.

 

من جهتها أكدت النائبة مها عبد الناصر، ضرورة أن يكون هناك دور لوزارة الأوقاف من خلال التوعية عبر المساجد في خطبة الجمعة، وكذلك الكنائس يوم الأحد، للتوعية من مخاطر التحرش.

 

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