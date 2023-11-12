الأحد 12 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

المرور تحذر من السير في هذه المناطق بسبب الكثافات العالية (فيديو)

كثافة مرورية، فيتو
كثافة مرورية، فيتو

شهدت  الحركة المرورية صباح اليوم الأحد أمام قائدي السيارات على الطرق الصحراوية والرئيسية بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة كثافات مرورية عالية، وسط تواجد خدمات الانتشار السريع للتدخل في حالة الطوارئ.

كما شهدت حركة المركبات انتظاما بطريق صلاح سالم، بينما زادت الكثافة المرورية في مطلع ومنزل كوبري أكتوبر، وامتدت هذه الكثافات المرورية في اتجاه العباسية والدخول على رمسيس، بينما شهد أعلى كوبري أكتوبر كثافات متوسطة.

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الحالة المرورية اليوم الأحد

وكشف تقرير الحالة المرورية الذي تم استعراضه ببرنامج 8 الصبح على قناة dmc أن منطقة غمرة بالكامل متوقفة، وناشد التقرير قائدي السيارات بتجنب المرور على كوبري أكتوبر في الاتجاهين نظرا للازدحام المتزايد عليه، لافتا إلى أنه بمجرد المرور من وسط القاهرة تبدأ السيولة المرورية في العودة وصولا إلى كورنيش ماسبيرو.

وأكد التقرير وجود تكتلات مرورية عالية جدا أعلى الدائري وفي منطقة ميدان لبنان، مناشدة بتجنب هذه المناطق.

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