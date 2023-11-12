سقوط أمطار غزيرة بالمنوفية والمحافظ يوجه برفع درجة الاستعداد (فيديو وصور)

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على التعامل الفورى وشفط كافة تجمعات مياه الأمطار بنطاق المراكز والمدن التي شهدت اليوم سقوط الأمطار بها.

وأكد المحافظ على استمرار جاهزية جميع الأفراد والسيارات والمعدات للتعامل اللحظى مع المواقف الطارئة واتخاذ الإجراءات العاجلة في هذا الشأن، كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة برفع درجة الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار وذلك بالتنسيق مع مديريات الخدمات وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الكهرباء.

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صيانة أعمدة الإنارة

ووجه أبو ليمون باستمرار المرور الميداني لمراجعة إجراءات الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة وشبكة الكهرباء مع إزالة كافة الوصلات العشوائية والغير مؤمنة وإصلاح كافة الأعطال بها وتجديد الأعمدة المتهالكة حفاظًا على أرواح المواطنين.



فيما كلف محافظ المنوفية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمراجعة أعمال الصيانة الشاملة لكافة معدات شفط المياه وتمركزها بنطاق المحافظة لضمان التعامل الفورى مع تجمعات مياه الأمطار، حيث نفذت الشركة بتنفيذ خطة التطهير الدورية لبيارات محطات الرفع وشنايش وبالوعات الأمطار ومطابق غرف الصرف بالشوارع الرئيسية والجانبية ولاسيما الأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار كالأنفاق ومنازل ومطالع الكباري، وذلك باستخدام معدات الشركة المتنوعة لضمان التعامل الفورى مع تجمعات المياه.

فضلا عن تشكيل فرق طوارئ من مهندسين وفنيين ومشرفين وعمال الشركة تم تدريبهم على كيفية التعامل الفوري والسريع مع المواقف الطارئة، وكذا تجهيز غرفة عمليات بالشركة تكون على تواصل دائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للمحافظة لاستقبال شكاوى المواطنين وسرعة التعامل معها، وناشدت الشركة جموع المواطنين بضرورة الحفاظ على شبكات الصرف الصحي والتعامل السليم مع شبكات الصرف لعدم حدوث انسداد وطفح الصرف الصحي وكذا تلف بخطوط الشبكات حفاظًا على الشبكات وعدم حدوث أعطال.

أمطار وبرق ورعد في المنوفية

وشهدت العديد من مدن وقرى محافظة المنوفية، موجات قوية من البرق صاحبها نشاطا خفيفا للرياح مع تساقط الأمطار التي تراوحت شدتها من مكان لآخر بدءًا من مساء أمس وحتى الآن.

رئيس مياه المنوفية يتفقد جاهزية معدات الشركة بالأفرع التابعة في مواجهة الأزمات

وكان الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، قد تفقد عرض اصطفاف المعدات والسيارات الخاصة بالشركة بأفرع بركة السبع وقويسنا وتلا للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال فصل الشتاء والسيطرة على مياه الأمطار، والتدخل الفوري للسيطرة على الأزمات والطوارئ التي قد تواجه المحافظة.

وأوضح، أن الهدف هو رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية ومراجعة كفاءة المعدات والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفورى فى حالة حدوث الأزمات والطوارئ.

وأكد، جاهزية المعدات والسيارات بالشركة لمجابهة ومواجهة الأزمات والتعامل معها بشكل فوري، والمتابعة الدورية والمستمرة لحالة الطقس والتغيرات المناخية والظروف الجوية لمواجهة التحديات التي قد تحدث أثناء هطول الأمطار الغزيرة.

يأتى ذلك في إطار خطة المحافظة واستعدادها التام لمجابهة الأزمات، تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية ومعالي وزير الإسكان ومعالي محافظ المنوفية ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.