الأحد 12 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

سقوط أمطار غزيرة بالمنوفية والمحافظ يوجه برفع درجة الاستعداد (فيديو وصور)

الامطار بالمنوفية،
الامطار بالمنوفية، فيتو

 شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على التعامل الفورى وشفط كافة تجمعات مياه الأمطار بنطاق المراكز والمدن التي شهدت اليوم سقوط الأمطار بها.

 وأكد المحافظ على استمرار جاهزية جميع الأفراد والسيارات والمعدات للتعامل اللحظى مع المواقف الطارئة واتخاذ الإجراءات العاجلة في هذا الشأن، كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة برفع درجة الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار وذلك بالتنسيق مع مديريات الخدمات وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الكهرباء.

Advertisements

صيانة أعمدة الإنارة

ووجه أبو ليمون باستمرار المرور الميداني لمراجعة إجراءات الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة وشبكة الكهرباء مع إزالة كافة الوصلات العشوائية والغير مؤمنة وإصلاح كافة الأعطال بها وتجديد الأعمدة المتهالكة حفاظًا على أرواح المواطنين.


فيما كلف محافظ المنوفية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمراجعة أعمال الصيانة الشاملة لكافة معدات شفط المياه وتمركزها بنطاق المحافظة لضمان التعامل الفورى مع تجمعات مياه الأمطار، حيث نفذت الشركة بتنفيذ خطة التطهير الدورية لبيارات محطات الرفع وشنايش وبالوعات الأمطار ومطابق غرف الصرف بالشوارع الرئيسية والجانبية ولاسيما الأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار كالأنفاق ومنازل ومطالع الكباري، وذلك باستخدام معدات الشركة المتنوعة لضمان التعامل الفورى مع تجمعات المياه.

فضلا عن تشكيل فرق طوارئ من مهندسين وفنيين ومشرفين وعمال الشركة تم تدريبهم على كيفية التعامل الفوري والسريع مع المواقف الطارئة، وكذا تجهيز غرفة عمليات بالشركة تكون على تواصل دائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للمحافظة لاستقبال شكاوى المواطنين وسرعة التعامل معها، وناشدت الشركة جموع المواطنين بضرورة الحفاظ على شبكات الصرف الصحي والتعامل السليم مع شبكات الصرف لعدم حدوث انسداد وطفح الصرف الصحي وكذا تلف بخطوط الشبكات حفاظًا على الشبكات وعدم حدوث أعطال.

أمطار وبرق ورعد في المنوفية

وشهدت العديد من مدن وقرى محافظة المنوفية، موجات قوية من البرق صاحبها نشاطا خفيفا للرياح مع تساقط الأمطار التي تراوحت شدتها من مكان لآخر بدءًا من مساء أمس وحتى الآن.

رئيس مياه المنوفية يتفقد جاهزية معدات الشركة بالأفرع التابعة في مواجهة الأزمات

وكان الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، قد تفقد عرض اصطفاف المعدات والسيارات الخاصة بالشركة بأفرع بركة السبع وقويسنا وتلا للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال فصل الشتاء والسيطرة على مياه الأمطار، والتدخل الفوري للسيطرة على الأزمات والطوارئ التي قد تواجه المحافظة.

وأوضح، أن الهدف هو رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية ومراجعة كفاءة المعدات والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفورى فى حالة حدوث الأزمات والطوارئ.

وأكد، جاهزية المعدات والسيارات بالشركة لمجابهة ومواجهة الأزمات والتعامل معها بشكل فوري، والمتابعة الدورية والمستمرة لحالة الطقس والتغيرات المناخية والظروف الجوية لمواجهة التحديات التي قد تحدث أثناء هطول الأمطار الغزيرة.

 

يأتى ذلك في إطار خطة المحافظة واستعدادها التام لمجابهة الأزمات، تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية ومعالي وزير الإسكان ومعالي محافظ المنوفية ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الامطار في المنوفية حالة الطقس في المنوفية اخبار طقس المنوفية طقس المنوفية

مواد متعلقة

برق وأمطار بمدن وقرى المنوفية (صور)

قطار منوف - بنها يصدم سيارة محملة ببقرتين فى المنوفية

تحرير 1208 محاضر تموينية وضبط 51 طن مواد غذائية مجهولة المصدر بالمنوفية

توفير 42 فرصة عمل للشباب من برنامجك مشروعك بالمنوفية

جامعة المنوفية تنظم أكبر ملتقى للصناعات والابتكارات العلمية الأحد المقبل

إيقاف شحن المواد البترولية لـ 3 محطات وقود لمدة شهر فى المنوفية

محافظ المنوفية: لا تهاون ولا تقصير في ملف التعديات على الأراضى الزراعية

أمن المنوفية يكثف جهوده لضبط الأختام المسروقة من مجزر آلى

الأكثر قراءة

المسابقات تستعد لإصدار عقوبة ضد جماهير الأهلي

بيان عاجل للحكومة بشأن ظهور حالات بشرية مصابة بسلالة جديدة من أنفلونزا الطيور

الأنونيموس يعلنون الحرب على إسرائيل، ويهددون نتنياهو بكشف جواسيسه في العالم (فيديو)

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 13-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 13-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

انقسام حاد في حكومة الاحتلال، وزير الحرب وزعيم المعارضة يهربون من مصافحة نتنياهو (فيديو)

أسعار الذهب اليوم الأحد، آخر تحديث

سقوط أمطار غزيرة بالمنوفية والمحافظ يوجه برفع درجة الاستعداد (فيديو وصور)

Advertisements

منوعات

المزيد

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الإثنين 13-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 13-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 13-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المصارع الممثل في الطريق إلى البيت الأبيض، الشعب يريد "ذا روك"

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

أسعار السكر مساء اليوم الأحد 12-11-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 12-11-2023 في بداية التعاملات

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

‏أعراض جرثومة المعدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم حضن الأم في المنام وعلاقته بانتهاء الخلافات الزوجية

ما حكم التسمي باسم "حكيم"؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 12 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية