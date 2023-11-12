الأحد 12 نوفمبر 2023
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محافظات

رئيس مياه المنوفية يتفقد مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع

المهندس محمد نجيب
المهندس محمد نجيب رئيس مياه المنوفية، فيتو

 تفقد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية مركز خدمة العملاء ومركز شحن العدادات مسبقة الدفع بفرعي بركة السبع وتلا ومقر الورش الفنية بتلا، لمتابعة جودة تقديم الخدمات للمواطنين وتفقد الحالة الفنية للمعدات.

 

وأكد نجيب على سعي الشركة لتطوير وميكنة الخدمات في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، حيث أطلقت تطبيق الهاتف المحمول 125 الذي يتيح خدمة سداد الفواتير والابلاغ عن الشكاوى، وتطبيق قراءتي لتمكين المواطن من تسجيل قراءة العداد بنفسه، وتوفير الخدمات من خلال مراكز خدمة العملاء المنتشرة بجميع مراكز المحافظة، بالإضافة إلى سيارات خدمة العملاء المتنقلة.

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الخدمات المقدمة

 ويقدم مركز خدمة العملاء كافة الخدمات للمواطنين ومنها: (سداد الفواتير، الاستعلام، التعاقد على العدادات، استقبال شكاوي، شحن كروت العدادات مسبقه الدفع، بيع القطع الموفرة).

 

وأكد رئيس شركة مياه المنوفية أنه تسعي الشركة بشكل دائم للإهتمام بخدماتها المقدمة وتسهيل التعامل مع العملاء وسهولة حصول المواطن على الخدمة، من خلال التطوير المستمر لخدماتها والتوسع في مراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع، والذي يعتبر وسيلة دقيقة لاحتساب استهلاك العميل، مع ضرورة المتابعة المستمرة للعدادات بعد تركيبها ومراجعة وتحليل الاستهلاكات والقراءات وتقديم الدعم الفنى المستمر.

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الصرف الصحي بالمنوفية تسجيل قراءة العداد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عدادات المياه مسبقة الدفع

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