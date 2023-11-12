شباب ورياضة الأقصر تنفذ الرواق الأزهري للطفل والأسرة

نفذت إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر لقاءات الرواق الأزهري، بمشاركة 50 طليعا من مركز شباب طيبة العوامية بالأقصر، حيث تم تنفيذ لقاء الرواق الأزهري عن مكانة الإنسان في الدين.

ولقاءات الرواق الأزهري بمراكز الشباب تنظمها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء بالتعاون مع الأزهر الشريف ‏ومديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وذلك تحت برعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفي ألهم والدكتورة جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء والاستاذ صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

Advertisements

وتحدث فضيلة الشيخ حسن انور حجاج محمود واعظ بمنطقة الأقصر عن تكريم الدين الإسلامي للإنسان عن دون سائر المخلوقات وأن الله سبحانه وتعالى فضله على كثير ممن خلق تفضيلا، واستخلفه في الأرض ليقوم بعمارتها إصلاحها، وأعانه على أداء دوره في هذا الوجود بما زوده من أدوات العلم والمعرفة، فقد خلقه الله عز وجل بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، وسخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا، وأوحى إليه برسالة.



كما نفذت إدارة شباب الطود بالأقصر مسابقة دوري ثقافي في المعلومات العامة للشباب، وذلك ضمن خطة نشاط الإدارة.

يهدف دوري المعلومات العامة إلى تزويد قاعدة المعلومات لدى الشباب والنشء وتزويد الإدراك في البحث عن المعلومات في جميع المجالات وتنمية وعيهم وإذكاء روح المنافسة بين الشباب، وبث روح التنافس والمثابرة في تحصيل العلم وما هو مفيد لهم، استغلال وقت الشباب بما يعود عليهم بالنفع للفرد والمجتمع.

بحضور فريق من المحكمين عدد من السادة الأساتذة من إدارة التربية والتعليم الطود وحصل أعضاء مركز شباب المريس علي المركز الأول وأعضاء مركز شباب الطود على المركز الثاني.

وذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب والأستاذ حجاج عبداللطيف مدير إدارة شباب الطود وفريق عمل إدارة شباب الطود.

وتم انعقاد الجمعية العمومية لمركز شباب البياضية واكتمل النصاب القانوني، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بانعقاد الجمعيات العمومية سواء العادية أو التي بها بند انتخاب مجلس إدارة لمراكز الشباب.

وذلك تحت إشراف الأستاذ صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر والدكتور ياسر احمد السنوسي وكيل المديرية للشباب والاستاذ بغدادي محمود صالح مدير الهيئات الشبابية بالمديرية والاستاذ حسين صلاح رئيس اللجنة.