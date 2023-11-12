الأحد 12 نوفمبر 2023
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سياسة

عربية النواب ترحب بقرارات قمة الرياض، ويجب وقف مجازر الاحتلال

قمة الرياض لمناقشة
قمة الرياض لمناقشة القضية الفلسطينية،فيتو

رحبت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، بالقرارات الصادرة عن القمة العربية والإسلامية غير العادية والتي شهدتها العاصمة السعودية الرياض، بحضور زعماء العالم العربي والإسلامي، والتي تناولت تطورات الأوضاع في فلسطين واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية.

وتعلن اللجنة مساندتها لكافة الجهود التي تقوم بها الدول العربية والإسلامية، وكذلك التوصيات الصادرة عن قمة الرياض من أجل الحفاظ على حقوق أشقائنا في فلسطين. 

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وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس اللجنة، أهمية الاستجابة من جانب المجتمع الدولي لتلك التوصيات، وفي مقدمتها وقف التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل. 

وقال أباظة: لن يتحقق السلام الشامل في المنطقة ما لم يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه الشرعية وإقامة دولته المستقلة، ووقف محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي تهجير أهالي قطاع غزة. 

وأكد النائب، أن استمرار النهج الإسرائيلي في المجازر التى يرتكبها في حق الشعب الفلسطيني، لن تؤدي إلا لمزيد من الاحتقان والتوتر سيدفع ثمنها العالم بالكامل.

وأشار رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى ما أكدت عليه قمة الرياض بشأن مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للضغط على إسرائيل في ضرورة تسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة والفلسطينين بشكل عام.

وأشاد أباظة، بموقف زعماء وقادة دول العالم العربي والإسلامي بمتابعة جهود التحرك لتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك مواصلة التنسيق مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باستكمال التحقيقات في جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال في حق الشعب الأعزل. 

وقال النائب: أغلب التوصيات الصادرة عن القمة جاءت اتساقا مع الرؤية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ اندلاع الأزمة، والتي تركزت على ضرورة وقف التصعيد العسكري، وضرورة التمسك بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

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وأشار أباظة، إلى أن الرئيس السيسي منذ اللحظة الأولى لتصاعد الأحداث، أكد الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، والتأكيد على الرفض التام لكافة أشكال العنف والتصعيد، فضلا عن جهود فتح معبر رفح لدخول المساعدات، وكذلك استقبال المصابين الفلسطينين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.
 

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القمة العربية والإسلامية الرياض فلسطين الانتهاكات الاسرائيلية الدول العربية والاسلامية

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