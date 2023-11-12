الأحد 12 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

حجز سيدة أنهت حياة صديقتها في المطرية

حبس سيدة،فيتو
حبس سيدة،فيتو

أمرت نيابة المطرية،بالتحفظ وحجز سيدة متهمة بقتل صديقتها بسبب تعثرها في سداد ديونها في المطرية وذلك ٢٤ ساعة على ذمة استكمال التحقيقات.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي بوجود جثة لسيدة داخل مخزن بدائرة قسم شرطة المطرية.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث وعثر على جثة سيدة مهشمة الرأس.

وتوصلت التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديقتها حيث كانت المتهمة اقترضت من الضحية 3 آلاف جنيه وعندما طالبتها بسدادها قررت المتهمة التخلص منها.

Advertisements

وأضافت التحريات أن المتهمة استغلت وجود الضحية داخل مخزن وتسللت إليه وقامت بضربها بميزان على رأسها ثم استلت قطعة حديد وهشمت رأسها ولاذت بالفرار.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اجهزة الامن بمديرية امن القاهرة النيابة العامة بمديرية امن القاهرة دائرة قسم شرطة المطرية قسم شرطة المطرية مديرية أمن القاهرة نيابة المطرية

مواد متعلقة

اليوم، محاكمة عامل بتهمة سرقة المواطنين والنصب عليهم

من الحبس لـ "البراءة".. رحلة محاكمة سلمى الشيمي بالتعدي على القيم الأسرية.. 28 فيديو خادش للحياء العام وصور بملابس مثيرة للغرائز ضمن الأحراز

14 ديسمبر، الحكم على 7 متورطين بخلية إمبابة الإرهابية

براءة سلمى الشيمي من تهمة التعدي على القيم الأسرية

تصادم سيارة نقل تقيل بميكروباص تابع للمدرسة البريطانية بالتجمع (صور)

إصابات بالغة لشاب سقط من الطابق الأول أمام وزارة المالية

حبس تشكيل عصابى لتزوير المستندات الرسمية بالقاهرة

تزامنا لمحاكمتهم، القائمة الكاملة لاتهامات 7 متورطين بخلية إمبابة الإرهابية

الأكثر قراءة

بالأسماء، 21 مواطنا يتنازلون عن الجنسية المصرية

سقوط أمطار متفاوتة الشدة على القاهرة والجيزة (صور)

أوروبا تنقلب على إسرائيل، سر تغير موقف دول القارة العجوز من عدوان الاحتلال على غزة

5 تحذيرات من القابضة للكهرباء للمواطنين بسبب سقوط الأمطار

أسباب اختلاف سعر الجنيه الذهب من شركة إلى أخرى

المصارع الممثل في الطريق إلى البيت الأبيض، الشعب يريد "ذا روك"

الأرصاد: تدفق السحب الرعدية الممطرة على هذه المناطق

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 12-11-2023

Advertisements

منوعات

المزيد

المصارع الممثل في الطريق إلى البيت الأبيض، الشعب يريد "ذا روك"

مغنية كندية تطارد ماسك من أجل حضانة أبنائها

هروب أسد من السيرك، وفشل محاولات القبض عليه (فيديو)

مخاوف من تفجير إرهابي، شكوك حول الجاني في حادث انقلاب قطار بروسيا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 12-11-2023

أسعار الشوفان اليوم الأحد 12-11-2023 بالأسواق

أسعار السيراميك اليوم الأحد 12-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 11 سلعة غذائية خلال أكتوبر الماضي بعد ارتفاع التضخم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التسمي باسم "حكيم"؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 12 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 12 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية