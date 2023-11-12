8 مراكز متخصصة يمكن زيارتها بالمنطقة الخضراء بمؤتمر COP28 في الإمارات، ورئاسة القمة تؤكد: ستكون مركز العمل الرئيسي لجميع الأفراد المهتمين بالمناخ

يُعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP 28 في دولة الإمارات العربية المتحدة في إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 70 ألف مشارك.

ونستعرض في السطور التالية ما يمكن رؤيته واكتشافه في المنطقة الخضراء في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في الإمارات العربية المتحدة، والتي ستكون بمثابة مركز العمل الرئيسي لجميع الأفراد المهتمين بالمناخ.

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ما هي المنطقة الخضراء؟

المنطقة الخضراء، هي مساحة تديرها وتقدمها رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، وسيتم افتتاحها في الأيام المقبلة لمساعدة الزوار على تعظيم خبرتهم والمشاركة في حوار هادف لمعالجة تغير المناخ على المستوى الفردي.

وستكون المنطقة الخضراء بمثابة المحور المركزي للعمل الذي سيكون مفتوحًا أمام القطاعين العام والخاص ووسائل الإعلام والشباب والمنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى المندوبين وضيوف المنطقة الزرقاء التي تديرها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لمدة أسبوعين، وستكون المنطقة الزرقاء مفتوحة أمام مندوبي الأحزاب والمراقبين المعتمدين وستستضيف المفاوضات الرسمية فقط.

أين تقع المنطقة الخضراء؟

وتقع المنطقة الخضراء في مدينة إكسبو دبي، بجوار المنطقة الزرقاء، وسيتم تشغيل المنطقة الخضراء في الفترة ما بين الخميس 30 نوفمبر والثلاثاء 12 ديسمبر 2023.

وأوضحت رئاسة مؤتمر المناخ COP 28 أنه سيتم مشاركة المزيد من المعلومات المتعلقة بالوصول إلى الفعاليات المبرمجة أو التي تم حجز التذاكر لها بمجرد الانتهاء منها وستكون التذاكر متاحة من خلال الموقع الإلكتروني لمؤتمر COP 28 في الإمارات العربية المتحدة.

مراكز المنطقة الخضراء

ستوفر المراكز المخصصة في جميع أنحاء مدينة إكسبو دبي للأفراد المهتمين بالمناخ فرصًا للحصول على الإلهام والتعلم وتطوير مهارات جديدة والتعاون من أجل المشاركة في إيجاد الحلول المناخية وتسريعها. وتشمل المراكز هذه ما يلي:

مركز تحول الطاقة

سيكون مركز تحول الطاقة مكانًا للتواصل والتعاون وتبادل الأفكار والاستراتيجيات والحلول لمكافحة تغير المناخ. وسيوفر منصة للقادة والمبتكرين لعرض خطط الاستدامة الخاصة بهم وإنشاء شراكات استراتيجية تعمل على تسريع التقدم نحو صافي الصفر.

مركز المعرفة

سيكون مركز المعرفة بمثابة منصة للجمع بين المنظمات غير الحكومية ووزارات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والهيئات الحكومية المحلية وشركائها. وسيقدم تجارب موضوعية تركز على أهم التحديات والحلول المناخية. كما سيوفر أيضًا منطقة مريحة للتواصل مع أماكن جلوس واسعة وخيارات الأطعمة والمشروبات السريعة.

مركز تمويل المناخ

سيكون مركز تمويل المناخ في قلب المهمة التحويلية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، حيث يستضيف اللاعبين الرئيسيين في الصناعة المالية. وسيكون بمثابة مساحة ديناميكية للمناقشات والالتزامات بشأن موضوعات مثل أسواق الكربون، ورأس المال الأخضر، والتمويل العالمي، ومسارات التحول في مجال الطاقة، والانتقال العادل والمنصف للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. وسوف يساعد في رسم المسار نحو مستقبل أكثر مراعاة للبيئة وأكثر مرونة، حيث تتم إعادة تعريف التمويل العالمي من خلال إطار جديد لتحقيق تأثير دائم.

مركز التكنولوجيا والابتكار

سيكون مركز التكنولوجيا والابتكار هو المكان الذي ستلتقي فيه التقنيات المتطورة والتفكير التقدمي لإنشاء حلول مبتكرة تهدف إلى معالجة تغير المناخ والحفاظ على درجة حرارة 1.5 درجة مئوية في متناول اليد، وسيكون بمثابة حافز ويساعد في تمكين الحكومات والشركات والمجتمع المدني من التعاون والاستفادة من تقنيات المناخ لمعالجة القضايا الأكثر إلحاحًا.

قرية الشركات الناشئة

ستكون قرية الشركات الناشئة بمثابة مساحة مخصصة داخل مركز التكنولوجيا والابتكار، وتضم أكثر من 100 شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا المناخ، ستكون هذه القرية مفتوحة للجمهور، مما يسمح لهم بالتفاعل مع هذه الشركات الناشئة والتعرف على أحدث تقنيات المناخ.

المركز الإنساني

سيعمل المركز الإنساني على رفع مستوى الوعي حول الآثار الإنسانية لأزمة المناخ وإلهام العمل لمعالجة المخاطر المتعلقة بالمناخ. وسيضم المركز، الذي يتولى تنظيمه وإدارته مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA) نيابة عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات (IASC)، مبادرات من شركاء وأصحاب مصلحة متنوعين، مع التركيز على المنظمات الصغيرة والمحلية والمجتمع المدني، المجموعات وممثلي المجتمعات المتضررة.

مركز الشباب

سيوفر مركز الشباب مساحة شاملة وآمنة للشباب لاستضافة الأحداث ومشاركة الأفكار ومناقشتها واستكشاف حلول تغير المناخ من منظور الشباب. سيتم تنسيقه وتشغيله بالشراكة مع أبطال المناخ الشباب وبالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، وسيكون بمثابة مركز متكامل للتواصل والاسترخاء واستضافة الأنشطة الثقافية.

مركز تخضير التعليم

بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، سيجمع جناح تخضير التعليم بين المسؤولين الحكوميين وصانعي السياسات والخبراء والطلاب والمعلمين والمدارس والجامعات والجهات العامة والخاصة. جهات. وسوف يناقشون ويتعلمون ويتبادلون المعرفة حول التعليم المناخي، مسترشدين بإطار شراكة التعليم الأخضر.