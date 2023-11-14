الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

دين ودنيا

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 14 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت القاهرة والمحافظات، فيتو

مواقيت الصلاة اليوم، الصلاة تعين العبد أن ينتهي عن الفحشاء والمنكر قال الله تعالى: إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِوَٱلۡمُنكَرِۗ وَلَذِكۡرُ ٱللَّهِ أَكۡبَرُۗ(٤٥ العنكبوت)

ومن فوائدها أنها مغفرة للمعاصي والذنوب وما يقع به المؤمن في ليله ونهاره فعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَحْتَرِقُونَ تَحْتَرِقُونَ فَإِذَا صَلَّيْتُم الفَجْرَ غَسَلَتْهَا، ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ تَحْتَرِقُونَ فَإِذَا صَلَّيْتُم الظُّهْرَ غَسَلَتْهَا، ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ تَحْتَرِقُونَ فَإِذَا صَلَّيْتُم العَصْرَ غَسَلَتْهَا، ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ تَحْتَرِقُونَ فَإِذَا صَلَّيْتُم المَغْرِبَ غَسَلَتْهَا، ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ تَحْتَرِقُونَ فَإِذَا صَلّيْتُم العِشَاءَ غَسَلَتْهَا ُثُمَّ تَنَامُونَ فَلا يُكْتَب عَلَيْكُمْ حَتَّى تَسْتَيْقِظُوا.(قال المنذري في الترغيب والترهيب: رواه الطبراني في الصغير والأوسط وإسناده حسن، ورواه في الكبير موقوفًا عليه وهو أشبه، ورواته محتج بهم في الصحيح)

Advertisements

والصلاة لها فوائد اجتماعية وخصوصًا ما شرعه الله من صلاة الجماعة والجمعة والعيدين، حيث يلتقي المؤمنون على مستوى الحيِّ الواحد كل يومٍ خمس مراتٍ في صلاة الجماعة، ويلتقون في البلدة الواحدة في الأسبوع مرة واحدة على صلاة الجمعة، وفي السنة مرتين في العيدين على مستوى البلدة الكبيرة، وهذا من أهداف الإسلام في تشريع التقارب والتحابب والتأكيد على التعاون والتراحم والتزاور وقد كان الصحابة يزورون بعد الصلاة من لم يحضر معهم الصلاة ويتوقعون أن تخلُّفه كان بسبب مكروه أصابه فتأمّل.

مواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات، فيتو

مواقيت الصلاة

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية  وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

موعد أذان الظهر اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك،مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية

موعد أذان الظهر بالقاهرة

الظهر: 11:39

موعد أذان الظهر بالإسكندرية

الظهر: 11:45

موعد أذان الظهر بأسيوط

الظهر: 11:40

مواقيت الصلاة اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة

 مواقيت الصلاة اليوم

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

مواقيت الصلاة اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك،مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة

 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت القاهرة

الفجر: 4:49

الظهر: 11:39

العصر: 2:38

المغرب: 4:59

العشاء: 6:19

 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسكندرية

الفجر: 4:56

الظهر: 11:45

العصر: 2:42

المغرب: 5:02

العشاء: 6:24

 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت أسيوط

الفجر: 4:47

الظهر: 11:40

العصر: 2:43

المغرب: 5:05

العشاء: 6:23

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسماعيلية

الفجر: 4:46

الظهر: 11:35

العصر: 2:34

المغرب: 4:54

العشاء: 6:15

 

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

وجاءت باقي مدن الجمهورية كالتالي:

إن للصلاة فضائل منها إظهارُ العُبوديّة لله -سبحانه وتعالى-، والشعور بلذّةُ مُناجاته، وهي صلةٌ بين العبد وربّه، وفيها تحقيقُ الأمن والسكينة، والفوز والفلاح، وتكفير السيّئات، قال الله -تعالى-: (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ* الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ).

 وقال النبيّ -عليه الصلاةُ والسلام-: (الصَّلَاةُ الخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إلى الجُمْعَةِ، كَفَّارَةٌ لِما بيْنَهُنَّ، ما لَمْ تُغْشَ الكَبَائِرُ).

 والصلاة من أسباب تَنزُل الرحمةِ، والتمكينِ في الأرض، لِقولهِ -تعالى-: (الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ).

وصلاحُ الصلاة يؤدّي إلى صلاح سائر الأعمال، وبفسادها تفسد الأعمال؛ وهي أوّلُ ما يُحاسبُ عليه العبد يوم القيامة، ودليل ذلك قول النبي -صلَّى الله عليه وسَلَّم-: (إنَّ أوَّلَ ما يُحاسَبُ بهِ العبدُ يومَ القيامةِ من عمَلِهِ الصلاةُ، فإنْ صلُحَتْ فقدْ أفلَحَ وأنْجَحَ، وإنْ فسَدَتْ فقدْ خابَ وخَسِِرَ).

 الصلاة تُنجّي من عذاب القبر، إذ أنَّها مِنَ الأعمال الصالحة التي تَتبع صاحبَها إلى القبر، وتبقى مُؤنسةً له، قال -تعالى-: (وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مواقيت الصلاة اليوم مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت القاهرة مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسكندرية مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت أسيوط مواقيت الصلاة بتوقيت مصر مواقيت الصلاة

الأكثر قراءة

أحمد غانم سلطان يعلن سرا خطيرا أفصح عنه أحمد فتوح داخل غرفة الملابس بشأن الأهلي

رسميا، قرارات اجتماع الزمالك بشأن فتوح وصبحي والزناري والمدرب الجديد (فيديو)

سلوى عثمان تكشف عن شرط غريب أصرت على كتابته في عقد زواجها (فيديو)

إمبابي عن استمرار ارتفاع أسعار السجائر: الشرقية للدخان كتبت نهايتها وعيب اللي بتعمله

كواليس حصول أون تايم سبورت على حقوق بث مباريات منتخب مصر بتصفيات كأس العالم (فيديو)

التموين تكشف عن سبب خطير أدى إلى أزمة السكر وارتفاع أسعاره بالأسواق (فيديو)

متحدث الزمالك يتحدث عن المدرب الجديد ومصير الثلاثي بعد العقوبات ويوجه رسالة لـ أوسوريو ومرتضى

سر دعم أمريكا اللاتينية للقضية الفلسطينية ضد الكيان الصهيونى.. يوجد عداء تاريخى بين الكثير من دول أمريكا الجنوبية وإسرائيل

Advertisements

منوعات

المزيد

أسعار التمر والعسل في مهرجان الجيزة للتمور 2023 (صور)

معرض دبى للطيران 2023، جناح إسرائيل فارغ فى حفل الافتتاح

10 معلومات عن مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان بالفيوم

نصائح جديدة من "حماية المستهلك" للاستفادة من عروض الجمعة البيضاء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 13-11-2023 في ختام التعاملات

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الإثنين 13-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الاثنين

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 13-11-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

فيتوريا vs حازم إمام.. حكاية 48 ساعة أغلقت ملف ثنائي الزمالك بالشمع الأحمر (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 14 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 14 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية