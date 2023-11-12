صرف الإسكندرية: نصف مليون مستفيد من أنشطة التوعية خلال سبتمبر وأكتوبر 2023

رصدت شركة صرف صحي الإسكندرية ارتفاع ملحوظ في عدد المستفيدين من أنشطة التوعية التى تمت بمحافظة الإسكندرية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2023.

وبلغ عدد المستفيدين (418374 ) موزعة على جميع أحياء المحافظة حيث تنوعت أنشطة التوعية منها أنشطة المؤسسات التعليمية واستطلاع رأي العملاء والتوعية المباشرة مع الجمهور وقوافل مائي وتنظيم زيارات ميدانية لمحطات المعالجة بالشركة وندوات توعية لطلاب جميع كليات جامعة الاسكندرية.

يأتى ذلك نتيجة تنفيذ خطط التوعية التى تم وضعها بتوجيهات اللواء أ.ح مهندس محمود نافع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والتى تهدف إلى تعزيز الوعي المائي وتزامنا مع إطلاق مبادرة توعية النشئ والشباب بمشروعات الدولة في مجال المرافق وخاص في مجال مياه الشرب والصرف الصحى.

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وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية على أهمية توعية المواطنين بالحفاظ على المشروعات القومية والاستخدام الآمن للمرافق الحيوية مما يساعد في الحفاظ عليها وطول عمرها الافتراضي وعلي دور الشركة في الوصول إلى جميع المواطنين وتوضيح رسائل التوعية المختلفة لكل فئة ومرحلة سنية.