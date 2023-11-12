موعد أول مران للأهلي بعد انتهاء إجازة كولر

دوري أبطال إفريقيا، يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر تدريباته الأسبوع القادم بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة أسبوع كامل.

وبات من المنتظر أن يبدأ الأهلي تدريباته من جديد مساء الأحد القادم استعدادا لمواجهة ميدياما الغاني يوم ٢٥ نوفمبر الجاري في مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

طلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تأجيل حسم ملف التعاقد مع مهاجم أجنبي تحت السن لتدعيم هجوم الفريق في ميركاتو الشتاء القادم.

وعرضت شركة الكرة بالأهلي على كولر التعاقد مع مهاجم أجنبي تحت السن في انتقالات الشتاء القادم لتدعيم الخط الهجومي ولكن كولر طلب مزيد من الوقت لحسم هذا الملف.

غادر الثنائي أليو ديانج وبيرسي تاو مصر خلال الساعات القليلة الماضية للانضمام إلي معسكر منتخبي مالي وجنوب إفريقيا علي الترتيب بعد تلقي الأهلي استدعاء دولي للثنائي.

وتشهد هذه الفترة توقف الدوري المصري استعدادا لخوض منتخب مصر مباراتي جيبوتي وسيراليون في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة أمام ميدياما الغاني في مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره ميدياما الغاني السبت ٢٥ نوفمبر التاسعة مساء في الجولة الأولي من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وبات من المنتظر أن تكون المباراة هلس ستاد السلام حيث يبقي الأقرب لاحتضان المباراة في ظل المفاضلة بينه وملعب برج العرب بالإسكندرية لإغلاق استاد القاهرة بسبب الإصلاحات.

وغادر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، المغادرة إلى بلاده وذلك لقضاء فترة الإجازة التي منحها للاعبين بعد تعادل المارد الأحمر أمام الجونة بهدف لكل فريق.

وكان كولر، أعطى لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة ٧ أيام علي أن يعود بعدها استعدادا لمواجهة ميدياما الغاني في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يتعادل أمام الجونة

وتعادل أمس النادي الأهلي مع نظيره الجونة بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما على إستاد خالد بشارة بالغردقة، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

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أهداف مباراة الأهلي والجونة

سجل أيمن موكا هدفًا لصالح الجونة في الدقيقة الثانية ولكن ألغاه الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب اصطدام الكرة بيده.

وفي الدقيقة 36 سجل أنتوني موديست الهدف الأول للأهلي في شباك الجونة.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سجل أحمد بلحاج هدف التعادل للجونة عن طريق ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 83 تعرض أحمد محمود لاعب الجونة للطرد بعد التدخل على كريم فؤاد.

مباراة الأهلي والجونة، فيتو

مباراة الأهلي والجونة، فيتو

مباراة الأهلي والجونة، فيتو

الأهلي والجونة

بهذه النتيجة يتصدر النادي الأهلي الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة بالتساوي مع بيراميدز صاحب المركز الثاني، ولكن المارد الأحمر يتفوق بفارق الأهداف.

بينما يحتل الجونة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل فيه المركز العاشر برصيد 9 نقاط.

مباراة الأهلي والجونة، فيتو

مباراة الأهلي والجونة، فيتو

تشكيل الأهلي لمباراة الجونة

وجاء تشكيل الأهلي الأساسي لمباراة الجونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ربيعة، ياسر إبراهيم، خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: كوكا، أفشة، نيدفيد.

خط الهجوم: الشحات، طاهر، موديست.

مباراة الأهلي والجونة، فيتو

مباراة الأهلي والجونة، فيتو

مباراة الأهلي والجونة، فيتو

مباراة الأهلي والجونة، فيتو

تشكيل الجونة

احمد مسعود، صبري رحيل، أحمد عبد الرسول، أحمد حسام، أحمد محمود، محمد الدغويمي، أليو جاتا، أحمد بلحاج، أيمن موكا، أروند، جابريل.

قائمة الأهلي لمباراة الجونة

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف.

في خط الدفاع: محمد هاني، خالد عبد الفتاح، كريم فؤاد، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس.

في خط الوسط: مروان عطية، اليو ديانج، إمام عاشور، كوكا، محمد مجدي أفشة، كريم وليد (نيدفيد).

في خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، أنتوني موديست، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر.

مباراة الأهلي والجونة، فيتو

مباراة الأهلي والجونة، فيتو

مباراة الأهلي والجونة، فيتو

مباراة الأهلي والجونة، فيتو