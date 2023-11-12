موعد مباراة الأهلي القادمة بعد انتهاء التوقف الدولي

دوري أبطال إفريقيا، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة أمام ميدياما الغاني في مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره ميدياما الغاني السبت ٢٥ نوفمبر التاسعة مساء في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

استاد السلام يحتضن المباراة

وبات من المنتظر أن تكون المباراة على استاد السلام حيث يبقى الأقرب لاحتضان المباراة في ظل المفاضلة بينه وملعب برج العرب بالإسكندرية لإغلاق استاد القاهرة بسبب الإصلاحات.

وغادر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي إلى بلاده، وذلك لقضاء فترة الإجازة التي منحها للاعبين بعد تعادل المارد الأحمر أمام الجونة بهدف لكل فريق.

وكان كولر، أعطى لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة ٧ أيام على أن يعود بعدها استعدادا لمواجهة ميدياما الغاني في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يتعادل أمام الجونة

وتعادل أمس النادي الأهلي مع نظيره الجونة بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما على إستاد خالد بشارة بالغردقة، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

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أهداف مباراة الأهلي والجونة

سجل أيمن موكا هدفًا لصالح الجونة في الدقيقة الثانية، ولكن ألغاه الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب اصطدام الكرة بيده.

وفي الدقيقة 36 سجل أنتوني موديست الهدف الأول للأهلي في شباك الجونة.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سجل أحمد بلحاج هدف التعادل للجونة عن طريق ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 83 تعرض أحمد محمود لاعب الجونة للطرد بعد التدخل على كريم فؤاد.

مباراة الأهلي والجونة، فيتو

مباراة الأهلي والجونة، فيتو

مباراة الأهلي والجونة، فيتو

الأهلي والجونة

بهذه النتيجة يتصدر النادي الأهلي الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة بالتساوي مع بيراميدز صاحب المركز الثاني، ولكن المارد الأحمر يتفوق بفارق الأهداف.

بينما يحتل الجونة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل فيه المركز العاشر برصيد 9 نقاط.

مباراة الأهلي والجونة، فيتو

مباراة الأهلي والجونة، فيتو

تشكيل الأهلي لمباراة الجونة

وجاء تشكيل الأهلي الأساسي لمباراة الجونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ربيعة، ياسر إبراهيم، خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: كوكا، أفشة، نيدفيد.

خط الهجوم: الشحات، طاهر، موديست.

مباراة الأهلي والجونة، فيتو

مباراة الأهلي والجونة، فيتو

مباراة الأهلي والجونة، فيتو

مباراة الأهلي والجونة، فيتو

تشكيل الجونة

أحمد مسعود، صبري رحيل، أحمد عبد الرسول، أحمد حسام، أحمد محمود، محمد الدغويمي، أليو جاتا، أحمد بلحاج، أيمن موكا، أروند، جابريل.

قائمة الأهلي لمباراة الجونة

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف.

في خط الدفاع: محمد هاني، خالد عبد الفتاح، كريم فؤاد، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس.

في خط الوسط: مروان عطية، اليو ديانج، إمام عاشور، كوكا، محمد مجدي أفشة، كريم وليد (نيدفيد).

في خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، أنتوني موديست، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر.

مباراة الأهلي والجونة، فيتو

مباراة الأهلي والجونة، فيتو

مباراة الأهلي والجونة، فيتو

مباراة الأهلي والجونة، فيتو