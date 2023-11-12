برق وأمطار بمدن وقرى المنوفية (صور)

شهدت العديد من مدن وقرى محافظة المنوفية، موجات قوية من البرق صاحبها نشاط خفيف للرياح مع تساقط الأمطار التي تراوحت شدتها من مكان لآخر بدءًا من مساء أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

الأرصاد: بروق وأمطار متفاوتة الشدة على هذه المحافظات

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن البروق تشتعل على مناطق متفرقة من المنوفية والشرقية والدقهلية كما يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية على شمال ووسط الصعيد، والصحراء الغربية وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية على القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الوجه البحري وشمال ووسط سيناء تمتد خفيفة ورعدية على مناطق من شمال الوجه البحري وجنوب سلاسل البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

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ويكون هناك نشاط للرياح المصاحب للسحب الرعدية على بعض المناطق على الصحراء الغربية وشمال الصعيد.

رئيس مياه المنوفية يتفقد جاهزية معدات الشركة بالأفرع التابعة في مواجهة الأزمات

وكان الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، قد تفقد عرض اصطفاف المعدات والسيارات الخاصة بالشركة بأفرع بركة السبع وقويسنا وتلا للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال فصل الشتاء والسيطرة على مياه الأمطار، والتدخل الفوري للسيطرة على الأزمات والطوارئ التي قد تواجه المحافظة.

وأوضح، أن الهدف هو رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية ومراجعة كفاءة المعدات والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفورى فى حالة حدوث الأزمات والطوارئ.

وأكد، جاهزية المعدات والسيارات بالشركة لمجابهة ومواجهة الأزمات والتعامل معها بشكل فوري، والمتابعة الدورية والمستمرة لحالة الطقس والتغيرات المناخية والظروف الجوية لمواجهة التحديات التي قد تحدث أثناء هطول الأمطار الغزيرة.

يأتى ذلك في إطار خطة المحافظة واستعدادها التام لمجابهة الأزمات، تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية ومعالي وزير الإسكان ومعالي محافظ المنوفية ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.