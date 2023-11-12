الأحد 12 نوفمبر 2023
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هروب أسد من السيرك، وفشل محاولات القبض عليه (فيديو)

هروب أسد، فيتو
هروب أسد، فيتو

تسبب هروب أسد من سيرك بالقرب من روما في حالة من الذعر، وفشل الأطباء البيطريون في تخديره والقبض عليه.

وقد ظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي للأسد، المعروف باسم "كيمبا"، وهو يتجول في الأحياء.

تصوير الأسد الهارب من الخدمة من داخل المنازل

 المتفرجون المذعورون قاموا بتصوير الحيوان الفارّ من الخدمة من داخل منازلهم، وهو يشق طريقه عبر الظلام.

فيما أطلق ثلاثة أطباء بيطريين مسلحين ببنادق مهدئة النار على الأسد لكنهم فشلوا في تخديره وإلقاء القبض عليه.

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سيرك حالة من الذعر روما الأطباء البيطريون وسائل التواصل الاجتماعي بنادق مهدئة

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