الأحد 12 نوفمبر 2023
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حوادث

اليوم، محاكمة عامل بتهمة سرقة المواطنين والنصب عليهم

محاكمة، فيتو
محاكمة، فيتو

تنظر محكمة جنح عابدين، اليوم الأحد، محاكمة عامل بتهمة سرقة المواطنين والنصب عليهم، بإيهامهم بتغيير العملات المحلية إلى عملات أجنبية.

وأكدت التحقيقات قيام أحد الأشخاص بالنصب على المواطنين، وإيهامهم باستبدال عملات محلية بأخرى أجنبية، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية، وتبين أنه مقيم بمحافظة الجيزة، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.

واعترف المتهم في التحقيقات بمزاولته نشاطًا تخصص فى النصب على المواطنين، عقب إيهامهم بقدرته على تغيير المبالغ المالية بأخرى أجنبية، والاستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم ومغافلتهم والفرار، وأقر بارتكابه 6 وقائع نصب.

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النصب على المواطنين وإيهامهم باستبدال عملات محلية بأجنبية

وأكدت معلومات وتحريات قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قيام أحد الأشخاص بالتردد على دائرة القسم والنصب على المواطنين وإيهامهم باستبدال عملات محلية بأخرى أجنبية، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ولاذ بالفرار.

 

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عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية أمكن ضبط المذكور حال تواجده بدائرة القسم، وتبين أنه (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة)، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية عملات “محلية وأجنبية”.

النصب على المواطنين

بمواجهته، اعترف بمزاولته نشاطًا تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تغيير المبالغ المالية بأخرى أجنبية والاستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم ومغافلتهم والفرار، وأقر بارتكابه 6 وقائع نصب.

 وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالي بمسكنه من متحصلات وقائع النصب، وأقر بإنفاقه باقى المبالغ المالية على متطلباته الشخصية.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم، وأكدوا عدم سابقة تحريرهم محاضر بوقائع النصب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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الادارة العامة لمباحث القاهرة الجيزة اللواء محمد عبد الله النصب على المواطنين أمن القاهرة بمديرية امن القاهرة بمحافظة الجيزة عملات محلية وأجنبية محكمة جنح عابدين قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة

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