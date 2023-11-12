كريم عبد العزيز يستعد لمسرحية "السندباد" في موسم الرياض
يستعد الفنان كريم عبد العزيز خلال الأيام المقبلة لبدء بروفات مسرحيته الجديدة “السندباد”، حيث تعرض المسرحية خلال الفترة المقبلة.
وتشارك البطولة النسائية أمامه الفنانة نيللي كريم، حيث تحمل المسرحية الطابع الكوميدي الاستعراضي، وسيتم عرضها خلال الأسابيع القادمة في موسم الرياض.
ويرتبط الفنان كريم عبد العزيز خلال تلك الفترة بتصوير مسلسله الجديد “الحشاشين” الذي يقدم فيه شخصية “حسن الصباح” مؤسس تلك الطائفة التي زاع صيتها في فترة من الفترات في القرون الوسطى.
ويحاول كريم عبد العزيز الانتهاء من أكبر قدر ممكن من مشاهده في المسلسل حتى يكون جاهزًا للعرض في رمضان 2024، وذلك بعدما خرج من المنافسة في رمضان 2023 بسبب عدم قدرة صناعه على الانتهاء منه قبل رمضان.
كما يعرض لكريم عبد العزيز في الوقت الحالي في السينمات فيلم “بيت الروبي” الذي اقتربت إيراداته من 130 مليون جنية كأكثر الأفلام تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية.
ومازال الفيلم يعرض في السينمات بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر ونصف على بداية عرضه، ويلقى إقبالا جيدا من الجمهور.
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