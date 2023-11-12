الأحد 12 نوفمبر 2023
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حوادث

استمرار التسجيل الإلكتروني لوظيفة مندوب مساعد بالنيابة الإدارية لليوم الثاني

النيابة الإدارية،فيتو
النيابة الإدارية،فيتو

أعلنت هيئة النيابة الإدارية، عن فتح باب التقدم لوظيفة مندوب مساعد للذكور والإناث من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2022، وذلك من اليوم ١١ نوفمبر  حتى ٢٤ نوفمبر الجاري،وذلك عبر التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

وحددت هيئة النيابة الإدارية  إمكانية التقديم عبر الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة في فى إعلان وظيفة مندوب مساعد،ويستمر التقديم من ١٦ ديسمبر حتى ١٠ يناير المقبل،وذلك بمقر النيابة الإدارية بمدينة ٦ أكتوبر من التاسعة صباجٱ حتى الثانية والنصف عصرٱ.

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 الشروط 


وقررت النيابة الإدارية  عدد من الشروط التي يتعين على المتقدم الالتزام بها بخلاف الشروط العامة المنصوص عليها قانونا:

1 - ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.

2 - ألا يزيد عمره عن 30 عاما، في تاريخ نشر هذا الإعلان.

3 - أن يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية وكل الاختبارات التي تجرى له في هذا الشأن.

4 - أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة.

5-أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي تحددها الهيئة.

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