الترتيبات النهائية لإطلاق الدورة 36 من مؤتمر أدباء مصر

على قدم وساق تجري حاليا الترتيبات النهائية لإطلاق الدورة السادسة والثلاثين من مؤتمر أدباء مصر، حيث أنهت الأمانة العامة للمؤتمر من خلال اجتماعاتها التي عقدتها خلال الشهور الماضية التفاصيل الكاملة للمؤتمر، والأفكار والأبحاث التي يتناولها.

لكن ومع إلغاء العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية، سادت حالة من الجدل خلال الفترة الأخيرة حول إمكانية تأجيل الدورة الجديدة من مؤتمر أدباء مصر، وسط العديد من التساؤلات حول مستقبل الدورة السادسة والثلاثين.

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الأمين العام لمؤتمر أدباء مصر

وأكد الشاعر ياسر خليل الأمين العام لمؤتمر أدباء مصر، أنه حتى الآن سيقام المؤتمر في موعده السنوي المحدد له في النصف الثاني من شهر ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن الأمانة العامة للمؤتمر انتهت من كافة أعمالها خاصة فيما يتعلق بالأبحاث واعتماد نتيجة مسابقتها، وغيرها.

وأضاف ياسر خليل في تصريحات خاصة لـ "فيتو" أن الأمانة العامة للمؤتمر خاطبت أندية الأدب في كافة المحافظات المصرية، حيث قاموا بترشيح أسماء أعضاء الجمعية العمومية المقرر حضورهم المؤتمر في دورته السادسة والثلاثين.

وتابع: "تم إرسال أيضا أسماء المرشحين للتكريم خلال فعاليات هذه الدورة لرئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني لاعتمادهم قبل الإعلان عنهم رسميا وهو إجراء طبيعي وإداري ينتهجه المؤتمر في كل دوراته".

فعاليات دورة المؤتمر هذا العام

في السياق ذاته، أوضح أمين عام مؤتمر أدباء مصر أن محافظة الإسماعيلية بنسبة كبيرة هي من تستضيف فعاليات دورة المؤتمر هذا العام، موضحا أن إمكانية تأجيل المؤتمر خلال الوقت الحالي غير واردة أو مطروحة.

وكانت الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر في دورته السادسة والثلاثين، بأمانة الشاعر ياسر خليل، قد قررت إطلاق اسم الأديب الكبير الراحل جمال الغيطاني على الدورة السادسة والثلاثين من المؤتمر، وكذلك تم اختيار الأديب الكبير الراحل حمدي أبو جليل شخصية المؤتمر المكرمة.

وقال الشاعر ياسر خليل الأمين العام للمؤتمر، إن اختيار اسم الأديب الكبير جمال الغيطاني يأتي ضمن الاحتفال باليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر 1973، حيث إن "الغيطانى" يعد واحدا ممن كانوا لهم دور فى حرب أكتوبر، وكان مراسلا حربيا، كما أنه ألف واحدا من أبرز الأعمال التي تناولت حرب أكتوبر وهو رواية "حكايات الغريب".

اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

وسوف يخصص المؤتمر دورته المقبلة للاحتفال باليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر، حيث استقرت لجنة الأبحاث بالأمانة برئاسة الناقد الدكتور سعيد الوكيل، على أبرز المحاور الرئيسية للدورة المقبلة للمؤتمر التى تحمل عنوان "أدب الانتصار والأمن الثقافي.. خمسون عاما من العبور".

وحددت لجنة الأبحاث المحاور التي يتناولها المؤتمر هذا العام وهي: "الأمن الثقافى ومكتسبات أكتوبر، وأكتوبر فى الأدب العربى المعاصر (السرد - الشعر- المسرح)، وأكتوبر فى الفنون المرئية والمسموعة، أكتوبر والثقافة الشعبية، كتابات من واقع الحرب "المذكرات، الشهادات، اليوميات، السيرة الذاتية، الرسائل".

وتشهد الدورة المزمع انعقادها نهاية العام الحالي زخما ثقافيا وتعقد بمشاركة أكثر من 350 أديبا وباحثا وإعلاميا، كما يتم إعلان المحافظة المضيفة عاصمة للثقافة المصرية لعام 2024.

ويعد مؤتمر أدباء مصر واحدًا من الفعاليات الثقافية الكبرى، والذى يقوم بإثراء الحركة الثقافية والأدبية، وهو التجمع الأدبي السنوي الذي يعد عرسًا أديبا يرسم خريطة الحركة الأدبية فى أقاليم مصر كافة، وأقيمت آخر دورة بأمانة الدكتور حمدي سليمان في ديسمبر 2022 بمحافظة الوادي الجديد، بعدما تم تأجيلها لمدة عامين بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.