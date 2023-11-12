الأحد 12 نوفمبر 2023
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عقارات

الإسكان تطرح أراض بنظام حق الانتفاع

أراضي الإسكان، فيتو
أراضي الإسكان، فيتو

تواصل هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان طرح الأراضي الاستثمارية بأنشطة متنوعة بالمدن الجديدة.

وتطرح الوزارة بمدينة الفيوم الجديدة أرض طبي بمساحة 2300 متر بنظام حق الانتفاع، وأرض عمراني مختلط بمساحة 26653 مترا بسعر 3 آلاف جنيه.

وبمدينة قنا الجديدة أرض تجاري إداري ترفيهي بمساحة 69090 مترا بسعر 2.3 ألف جنيه، وأرض تجاري بمساحة 1175 مترا بسعر 9.4 ألف جنيه، وأرض ترفيهي بمساحة 8459 مترا بسعر 1.9 ألف جنيه.

 

كما تطرح أرض مخازن بمساحة 2266 مترا بسعر 1.7 ألف جنيه، وأرض مخازن بمساحة 2266 مترا بسعر 1.7 ألف جنيه.

 

وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

 

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وتتجه الوزارة لتنويع طروحاتها للأراضي سواء بنظام الشراكة مع القطاع الخاص أو التخصيص الفوري أو بنظام الحصة العينية والنقدية وذلك لتلبية طلبات السوق والشركات، وزيادة إيرادات الهيئة المالية.

 

كما وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص 83 قطعة أرض بـ20 مدينة جديدة، لإقامة مشروعات بأنشطة متنوعة، بها (عمرانى متكامل – عمرانى مختلط – حضانات – مخبز – كنيسة، وأنشطة طبية وتعليمية وصناعية وتجارية وإدارية وسكنية، وغيرها).

وقال الدكتور عاصم الجزار: فى مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص 27 قطعة أرض، بأنشطة (عمرانى متكامل – عمراني مختلط – ترفيهى وحدائق – صناعى – تجارى إداري – تجاري سكنى – مدرسة – محطة خدمة وتموين سيارات – طبي – مخزن)، وفى مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص 12 قطعة أرض، بأنشطة (تجارى إدارى سكنى – تعليمي – صناعى – تجارى إدارى – حوشة زراعية – محطة خدمة وتموين سيارات – مجمع ورش)، وفى مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (عمرانى متكامل)، وفى مدينة بدر، تم تخصيص 7 قطع أراضٍ، بأنشطة (تجارى إدارى – تجارى – سكنى مختلط).

 

وأضاف وزير الإسكان: فى مدينة الشروق، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ، بأنشطة (عمرانى متكامل – تجارى إدارى)، وفى مدينة العبور، تم تخصيص 5 قطع أراضٍ، بأنشطة (إدارى تجارى سكنى – صناعي)، وفى مدينة 15 مايو، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ، بأنشطة (تجارى إدارى سكنى)، وفى مدينة دمياط الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (ورشة)، وفى مدينة حدائق أكتوبر، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ، بأنشطة (عمراني مختلط – تجاري إداري سكني)، وفى مدينة أكتوبر الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (تجاري)، وفى مدينة المنصورة الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بأنشطة (تجاري إداري – حضانة).

وأشار الوزير، إلى أنه فى مدينة العبور الجديدة، تم تخصيص 5 قطع أراضٍ، بأنشطة (تجاري إداري – حضانة – مجمع خدمات للأقمار الصناعية)، وفى مدينة السويس الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (صناعي)، وفى مدينة بنى سويف الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بأنشطة (سكني تجاري – إداري)، وفى مدينة الفيوم الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (إداري)، وفى مدينة سوهاج الجديدة، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ، بأنشطة (تجارى إدارى سكنى – مخبز)، وفى مدينة المنيا الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (تجارى)، وفى مدينة أسيوط الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (عمرانى متكامل)، وفى مدينة قنا الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (سكنى تجارى إدارى)، وفى مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (كنيسة).

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المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية

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