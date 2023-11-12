تفسير رؤية العمى في المنام وعلاقتها بكسب مال بطرق غير مشروعة

تفسير رؤيا العمى في المنام، العمى ضد البصر ومن لا يرى يطلق عليه اعمى او كفيف كونه مفتقد نعمة البصر ولكن من خلقه عوضه بحاسة قوية جدا وهى حاسة البصيرة قد ما لايراه المبصر والمعروف أنه قد يصاب شخص بالعمى بعد ان كان يرى كل شئ وبذلك يفقد نعمة من أهم النعم التي انعم الله بها على الانسان ويعد العمى من أصعب الابتلاءات على الإنسان.. هذا في الواقع أما رؤية العمى في المنام لها العديد من التفسيرات المختلفة.

تفسير رؤية العمى في المنام

يدل تفسير حلم العمى فى المنام يكشف التواء سلوك الحالم وتجارته الغير شرعية، حيث أن هذه الرؤية تبرز كمية الأموال الحرام التي بحوزته وعليه أن يتخلص منها في أقرب وقت حتى لا تزداد ذنوبه ويزداد معها عذابه في الآخرة.

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وتفسير العمى في المنام يؤكد أن الحالم مُعرِض عن القرآن ولم يقرأه، كما أن الحلم يتضمن معنى آخر ألا وهو أن صاحب الحلم نسى تعاليم الله، وبالتالي سوف تكون نهايته بائسة، ومن هنا فقد جاء لفظ الأعمى في القرآن ليعبر عن حال المسلم الذي لم يتقِ الله في أفعاله كما ذكر الرحمن في كتابه (قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا)

وإذا رأى الرجل في المنام بأنه عقد قِرانه على فتاة فاقدة لبصرها، فهذا يرمز إلى فترات طويلة من المتاعب ستواجه الرائي في المستقبل القريب.

واذا رأي الاعزب في المنام أنه كفيف وأعاد الله له نعمة البصر مرة أخرى، فهذا من رموز الزواج عن قريب وفرحة الرائي بإيجاد شريكة العمر المناسبة له.

ومن كان مريض ورأي في المنام أنه ضرير ثم أنعم الله عليه بعودة بصره له مرة أخرى وأصبح حاد النظر، فهذه الرؤية تُفسربأنه كان راضيًا بقضاء الله بشأن تدهور صحته، ومكافأة هذا الرضا أن الله سيُذهب عنه الابتلاء وسيعطيه صحة قوية يستمتع بها ويعوض من خلالها سنوات الحزن والسكون في المنزل دون حركة.

وإذا كان الرائي حالته المادية في انحدار شديد ويوصل به الأمر إلى العوز، وحلم بأن الله أعاد له بصره لأنه كان أعمى، فهذا الحلم يرمز إلى عودة الستر والمال بعد فترات ثقيلة مرت على الحالم كان يعاني فيها من الفقر وإذا رأت العزباء في المنام بأنها كفيفة فقد أكد بعض المؤولين أن هذا الحلم يعكس مشاعر الذعر والقلق التي بداخل قلبها تجاه مستقبلها الغامض، وإذا رأت في منامها أن عيونها أصبحت بيضاء، فهذه الرؤية ترمز إلى فراقها عن أشخاص متعلقة بهم عاطفيًا، وهذا الأمر سيجعلها تتقوقع على نفسها من شدة القهر والألم واذا رأت المخطوبة أن نظرها عاد إليها مرة أخرى بعدما أصيبت بالعمى في المنام، فهذه الرؤية غير محمودة وتعني أن قصة حبها مع خطيبها ستنتهي وكل منهم سيبتعد عن الآخر لأن النصيب لم يكتب لهم أن يكونون زوجين في المستقبل.

ومن الرؤى الغير محمودة هي حلم الرائي بطفل فاقد بصره لأنها ترمز إلى صعوبة حاله وحظه السيء.

تفسير رؤية العمى في المنام لـ ابن سيرين

ابن سيرين أكد أن العمى من الرموز الهامة في المنام، فلو رأى الرجل الفاسد في حلمه أنه فقد بصره، فستكون الرؤية إشارة بأنه سيتعب في حياته نتيجة عصيانه المتكرر لله ورمز قلع العين في المنام من الرموز السيئة التي تحذر الرائي بأن فرحته ستغيب فترة طويلة وسيحل مكانها الأسى لأن الهم سيسكن منزله ولو ارتدى الحالم ثياب مهندمة وجديدة ثم فقد بصره في الحلم، فهذا يعني أنه سوف تنتهي حياته على الأرض وسيُنقل إلى دار الحق.

تفسير رؤية العمى المؤقت في المنام

وأكد المؤولون أن هذه الرؤية في الحلم تعني ظروف مؤقتة سيقع فيها الرائي وستكون عبارة عن أحداث صعبة في حياته ولكنها ستنتهي بسرعة كبيرة.

ومن يرى فى المنام أنه فقد الرؤية ثم عادت له سريعًا، فيتم تأويل الحلم بأنه كان يشعر بعدم الأمان ولكن الله سيعيد له الشعور السكينة، فعلى سبيل المثال قد تحلم بهذه الرؤية المرأة المتزوجة التي سافر زوجها وتركها، فسيكون التأويل عبارة عن عودة زوجها لها مرة أخرى لأنه رمز الأمان بالنسبة لها في الدنيا.

تفسير رؤية العمى لشخص قريب في المنام

وإذا رأت المتزوجة في المنام أن ابنها فقد نظره، فهذا يشير إلى دلالتين، الأولى تعني أنه لم يفلح في اجتياز الامتحانات وسوف يرسب، الدلالة الثانية تؤكد أن صحته ستقل من سقم شديد سيسكن جسده.

أما لو رأت أن بصر ابنها عاد له بعدما، فقده يدل ذلك على أنه كان مبتلى بعدة أزمات ربما تكون أزمات في دراسته أو مهنته لو كان كبير في العمر، ولكن الله سينقله من دائرة الحزن والكآبة إلى الفرح من خلال اختفاء مشاكله عن قريب.

ومن يري في المنام رجل شرطة فاقد بصره يدل ذلك علي عدم توفيقه وفشله في إحدى أمور حياته، فربما يفشل في عمله ولم يستطع أن يحقق فيه أي نجاح، وربما يكون الفشل خاص بعلاقاته العاطفية والشخصية، أو فشله في تحقيق علاقة ود ومحبة مع أفراد عائلته وأسرته.

ومن يري في منامه رئيس دولة معروف، وعندما اقترب منه وجده كفيف، فتأويل الرؤية متعلق بإهانة كرامة الحالم وتعرضه لقهر كبير سيفقده الإحساس بالأمل والنشوة في الحياة.

ومن يري في المنام رجل يعرفه في الواقع ولكنه كان مصاب بالعمى في المنام، فهذه الرؤية ترمز إلى الجور والافتراء الذي سيلحق بالحالم وهذه الرؤية في الحلم تحمل دلالات متعددة، فلو حلم الرائي أن أحد أقارب الدرجة الأولى له مثل الأم، الأب، الأخوة أصيبوا بالعمى، فهذا يشير إلى شعوره بالعجز، كما أنه إنسان مهمل في حق نفسه حيث أنه لا يهتم بصحته أو أمواله، وإذا حلم الرائي بأن الشخص الذي رآه فقد بصره في المنام قد عاد له نظره، فسوف تؤول الرؤية بتخلص الحالم من أي شوائب أو أوجه نقص في شخصيته كانت تفسد حياته.

تفسير رؤية الإصابة بالعمى في المنام

ومن يرى في المنام بأنه لم يستطع أن يرى أمامه بسبب فقدان بصره ولكنه وجد نفسه يسير في الطريق دون أن يتعثر في أي شيء وكأنه مُبصر، فهذا رمز من رموز قوة الحالم سواء قوته العقلية أو الشخصية لأن الرؤية تعني أنه سوف يدخل في مغامرة جديدة بهدف الوصول لشيء معين يتمناه وسيصل له بالفعل بدون أن يلجأ لأحد إطلاقًا.

قال بعض الفقهاء أن الحالم إذا فقد نظره في المنام، فهذا يرمز إلى نقود كثيرة سيأخذها في مدة زمنية صغيرة ومن يري في المنام أنه كفيف وكان مذعور من هذا الشيء ولكن استطاع أحد معارفه أن يساعده حتى استعاد بصره مرة أخرى، فهذه الرؤية ترمز إلى دور هذا الشخص في مساعدة الرائي في حياته الواقعية والوقوف بجانبه في كل مأزقه.

تفسير رؤية العمى ثم الإبصارفي المنام

العمى في المنام يدل على خسارة صاحب الحلم وضلال طريقه وتحديدًا لو حلم أنه كان مُبصر ولكنه تعرض للإصابة بالعمى بسبب إيذاء شخص ما له، فهذه الرؤية تعني أن الضلال الذي سيقع فيه عن قريب سيكون من وراء هذا الشخص الذي أذاه في الرؤية.

تفسير رؤية العمى في المنام للإمام الصادق

وأكد الإمام الصادق أن هذه الرؤية لها ثلاثة دلالات وهم، الموت، الغياب، الفقدان، حيث أن الدلالة الأولى لا تعني موت الحالم وإنما موت إنسان كان يحبه الرائي ويثق فيه، الدلالة الثانية تشير إلى الحزن الناتج عن غياب شخص غالي من حياة الحالم وعدم رؤيته له مدة طويلة والمقصود هنا بالغياب هو السفر وليس الفراق الأبدي أو انقطاع الوصال بينهم، الدلالة الثالثة تعني أن الحالم سيفقد همته التي كانت تدفعه للوصول لهدفه، وبالتالي سيفقد الهدف نفسه ولن يتمكن من أخذه أبدًا.

تفسير رؤية العمى للميت في المنام

وهذه الرؤية تعتبر من الرؤى الغير محمودة لأنها تشير إلى سوء خاتمة الرائي، ومن يري في المنام شخص متوفي مصاب بالعمى على الرغم من أنه كان مُبصر في حياته، فهذا يدل علي فاحشة سيضعف أمامها وسوف يفعلها، ولتكن هذه الفاحشة أنه سوف يزني مع امرأة أو سيسرق أموال الناس، إذًا فهذا الحلم مُنبه للرائي بضرورة زيادة درجة إيمانه لأنه كلما ازدادت درجة اليقين بالله كلما ازداد الإنسان قوة وصلابة أمام جميع المغريات، وأصبح من الصعب أن يضعف أمامها وينساق لها بسهولة ومن يري في المنام رجل متوفي ضرير واستعاد بصره مرة أخرى في المنام، فهذه الرؤية مبشرة وخاصة لو كان الحالم واقع عليه ظلم وقهر لأنها تعني أن الباطل سوف يُزهق والحق سينتصر عن قريب، بإذن الله.

تفسير رؤية العمى في المنام للعزباء

ومن الأحلام الغير محمودة في منام العزباء لو رأت أنها ضريرة لأنها تشير إلى سُمعتها السيئة نتيجة تصرفاتها اللا أخلاقية التي توضح أنها لم تتلقَ قسطًا كافيًا من التربية والدين، كما أنها تصادق فتيات السوء والضلال، فهذا الحلم يعني أن الرائية بحاجة إلى تقويم لشخصيتها وسلوكها حتى لا تقع في مصائب كثيرة، وتحتاج أيضًا إلى نصيحة وتوجيه من شخص أكبر منها حتى تخرج من بئر النجاسة التي تعيش فيه وتحاول أن تتطهر منه قبل الوفاة.

وإذا رأت العزباء في المنام إنسان فاقد لبصره، فهذا الحلم يرمز بأن هناك شابًا يسعى وراء وقوعها في شباكه، فهو كالذئاب ولا أمان له، إذًا فهذا الحلم إشارة كبرى من عند الرحمن بأن الحالمة لا بد أن تتخذ الحذر أسلوبًا تتعامل به مع الناس في حياتها.

وعندما ترى الفتاة العزباء في منامها شاب كفيف، ولكنها لم تتركه بل ظلت بجانبه تخدمه وترعاه حتى مَنّ عليه الرحمن بنعمة البصر، فهذا الحلم فسره العديد من الفقهاء بأنه يرمز إلى زواج هذه الفتاة من رجل سلوكياته تحتاج إلى تعديل حيث أنه فقير في دينه ولا يتبع الله ولا يبالي بمنهج الدين الإسلامي في الدنيا، بل يتبع الهوى والشهوة، وهذا الأمر سيزعج الحالمة كثيرًا لأنها تتقي الله، وبالتالي لم تترك زوجها فريسة للشيطان بل سوف تجاوره وتجعله يمتص تعاليم الدين حتى سيظفر بحب الله ورسوله ولو رأت العزباء في المنام إنسان يعاني من العمى، ولكنها لم تقترب منه وفرت هاربة، فهذا الحلم يعني أنها شخصية واعية وقاردة على التفريق بين الإنسان المتدين والإنسان المُدعي للتدين والأخلاق وهو في حقيقته منافق، إذًا فتأويل الرؤية يتلخص في استقامة هذه الفتاة وحرصها الكبير على نقاء أخلاقها وقلبها وبعدها التام عن مخالطة أي شخص مشتبه في أخلاقه أو سلوكه.

تفسير رؤية العمى في المنام للمتزوجة

وهذه الرؤية في حلم المتزوجة تدل علي الأسلوب الذي تستخدمه هذه المرأة في التحاور مع زوجها حيث أنها تتعامل معه بأسلوب لا أخلاقي وهذا الأمر سيجعله ينفر منها مهما كان يحبها وذلك يشير إلى تقصيرها في عبادة الرحمن حيث أنها تهدر وقتها في أمور دنيوية، وبالتالي ستجد نفسها أمام الموت دون أن تكون جاهزة له، كما أن هذا الحلم من مؤشرات قلة سعادتها في حياتها نتيجة إحساسها بعدم الأمان والاستقرار بداخلها وتأويل هذه الرؤية في حلم المتزوجة يعني أنها امرأة لا تحافظ على حياتها، فهي تسمع كلام الكثير من الناس الذين لا يهمهم مصلحتها بقدر ما يهمهم أن حياتها الزوجية تنتهي وتنفصل عن زوجها، فهذا الحلم يؤكد أن الرائية مخدوعة في أشخاص كثيرين وتسمع ما يقولونه لها وتقوم بتنفيذه دون التأكد من صحته ومصداقيته، وبالتالي لا بد أن تقوم بفتلرة علاقاتها مع الآخرين ولا تبقي معها سوى الأشخاص الذين يحبونها بشكل حقيقي ويهمهم أن تُعمر في منزلها الزوجي ولو رأت المتزوجة أن زوجها أصبح ضرير في المنام وبدأت تسانده في محنته وتقويه حتى يتعايش مع هذا الابتلاء، فهذا الحلم يحمل معنيين، المعنى الأول خاص بحب الرائية لأهل منزلها وبالتحديد زوجها حيث أنها دائمًا تمده بالنصح والإرشاد وتأخذ بيده حتى يخرج من مشاكله في الواقع، أما المعنى الثاني خاص بمولود حديث ستلده الحالمة وستربيه على القيم الدينية حتى يكون بار بهم في الدنيا ويعمل لهم الكثير من الأعمال الصالحة عندما يموتون ويذهبون للآخرة.

تفسير رؤية العمى في المنام للرجل

وإذا رأي الرجل في المنام بأنه كفيف، فهذا يرمز بأنه شخصية غير مستقيمة ولا تتمتع بأخلاق رفيعة، كما أن الرؤية تعني أنه أعمى البصيرة لأنه سيترك طريق الصواب وسوف يستمع إلى وساوس الشيطان ويفعل الكثير من الموبقات.

وقال بعض المؤولين إن رؤية هذا الحلم في المنام تشير إلى عدم فهم الرائي لكثير من أمور الدنيا، وهذا يجعله يسير في الحياة بشكل عشوائي دون تحديد أهداف أو طموح، وبالتالي فهذه الفوضى القاتلة في التصرف والتفكير ستجعل الفشل جزء من حياته لأنه لا نجاح في أي شيء في الحياة دون خطة أو تنظيم ومن الرؤى المحمودة هي فقدان البصر للرجل في حلمه لفترة مؤقتة ثم يعود مرة أخرى يرى ويتحرك بتلقائية لأن هذه الرؤية تبشر الرائي بأن الله سوف ينقذه من طريق الشيطان الذي كان يتخذه أساس له في الحياة، إذًا فإن تفسير هذا الحلم مرتبط بالهداية وامتلاء قلب الحالم بنور الله وعبادته الجميلة.

وقال بعض المفسرين أن الحلم بالإبصار بعد العمى تشير إلى الشعور بالفرح بعد الأزمات، والفوز بالحرية بعد فترة من التقييد، ونيل الراحة بعد سنوات من الضغوط النفسية.

ولو رأى الحالم في منامه أنه كان يسير في طريقه ووجد شخصًا يعاني من فقدان البصر فأخذ بيده وساعده حتى وصل إلى المكان الذي يريد أن يصل له، هذه الرؤية تحمل ثلاثة دلالات، الدلالة الأولى تعني أن الحالم ستساعده الظروف في تجاوز أزمات حياته، الدلالة الثانية تؤكد امتلاكه درجة كبيرة من الضمير المستيقظ حيث أنه مخلص في وظيفته ويعطيها كل مجهوده، الدلالة الثالثة تشير إلى أنه من الشخصيات المحبة للخير حيث أنه يعشق التعاون مع الغير بنية نجدتهم من أي مآزق كانت تكدر حياتهم، والله أعلم.