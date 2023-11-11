إعدام لحوم مفرومة غير مطابقة للمواصفات داخل مطعم سوري بالإسكندرية (صور)
شن، قبل قليل، حي العجمي غرب الإسكندرية حملة مكبرة بمشاركة التموين والطب البيطري والتفتيش الصيدلي والسلامة والصحة المهنية ومراقبة الأغذية ومكتب العمل وعدد من الإدارات المختلفة بالحي والمحافظة.
وأسفرت الحملة عن 115 حالة تحفظ، وتحصيل غرامات فورية تقارب الـ 18 ألف جنيه، وإعدام ٩ كيلو لحوم مفرومة غير مطابقة للمواصفات بإحدى المطاعم السورية الشهيرة، وجرى تحرير محضر بالمضبوطات.
وجرى تحرير محضرين من قبل التفتيش الصيدلي، وتم المرور علي (5) صيدليات، وكذلك حررت إدارة شئون البيئة ۱۳ محضرا، وإدارة مكتب السلامة والصحة المهنية ۱۳ محضرا، ومكتب مراقبة الأغذية والصحة المطور (٤) محاضر.
وحررت إدارة مكتب العمل (۸) إنذارات، ومنطقة الصرف الصحي (۳) محاضر، وتم المرور علي عدد (٤) منشأة، وشركة مياه الشرب حررت محضرين.
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