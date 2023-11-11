السبت 11 نوفمبر 2023
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رياضة

مدرب باريس سان جيرمان يهاجم مبابي رغم تسجيله هاتريك أمام ريمس

انريكي
انريكي

انتقد لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، لاعبه كيليان مبابي، رغم تسجيله هاتريك في الفوز على ريمس بالدوري الفرنسي.

إنريكي يهاجم مبابي

وصرح إنريكي عبر قناة أمازون برايم "ليس لدي ما أقوله عن ثلاثية مبابي، ولكنني لست سعيدا تماما بمستواه، وكان بإمكانه أن يساعد الفريق أكثر بتعليمات مختلفة".

وأضاف "سأتحدث مع كيليان أولا عن ملاحظاتي، ولن أكشف أبدا عن تفاصيل ما سيحدث بيننا، إنه أمر خاص بيني وبين اللاعب".

ونوه "مبابي من أفضل اللاعبين في العالم، ولكننا بحاجة إلى المزيد وننتظر منه مهام أخرى".

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في المقابل، أشاد إنريكي بجيانلويجي دوناروما، قائلا "إذا كنت ناديا كبيرا، فيجب أن يكون لديك حارس رائع، لقد تصدى دوناروما للعديد من الكرات بشكل مذهل، هذا هو دوره".

وأكد "فريق ريمس قوي للغاية وضغط بشكل شرس، إنه من أفضل الفرق في الدوري، وسبب لنا مصاعب عديدة، وكانت مواجهته قوية للغاية".

أهداف مباراة باريس سان جيرمان وإستاد ريمس

سجل ثلاثية باريس سان جيرمان النجم كيليان مبابي في الدقائق 3 و59 و82.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام إستاد ريمس

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

في خط الدفاع:موكيلي – ماركينيوس – ميلان سكرينيار – فابيان رويز.

في خط الوسط: وارن زائير إيمري – لى كانج إن – سولير.

في خط الهجوم: ديمبيلي – راموس – كيليان مبابي.

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وكان فريق ميلان الإيطالي، فاز بهدفين لهدف أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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