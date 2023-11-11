أسعار الذهب في الكويت اليوم 11-11-2023

سعر الذهب اليوم في الكويت ، يقدم موقع «فيتو» خدمة لكل المستخدمين والمتابعين عبر محركات البحث وجميع وسائل التواصل الاجتماعي لرصد أسعار الذهب اليوم السبت 11 -11-2023 في الكويت.

وسجل سعر الذهب في الكويت، حالة من الارتفاع الطفيف وفقًا لآخر التطورات بالأسواق المحلية والعالمية.

سعر الذهب في الكويت

- سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 18.96 دينار كويتي.

- سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 17.38 دينار كويتي.

- بلغ جرام الذهب عيار 21 نحو 16.59 دينار كويتي.

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سعر جرام الذهب عيار 18 بنحو 14.22 دينار كويتي.

حركة الدولار على أسعار الذهب

منذ بداية الأسبوع شهد الدولار الأمريكي ارتفاع بنسبة 0.4% وفقًا لمؤشر الدولار وذلك بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 6 أسابيع مطلع هذا الأسبوع، وجاء التعافي في مستويات الدولار بدعم من تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي التي حاولت انهاء فكرة انتهاء دورة رفع الفائدة التي سيطرت على توقعات الأسواق منذ اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي.



حديث رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول يوم الخميس الماضى لم يتطرق إلى السياسة النقدية وهو ما دفع الدولار إلى التوقف مؤقتًا عن الارتفاع.



وهبط الذهب للجلسة الرابعة على التوالي ليسجل أدنى مستوياته منذ 3 أسابيع وذلك في ظل تماسك مستويات الدولار الأمريكي وتراجع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق، وفق تقرير جولد بيليون وتتداول أسعار الذهب الفوري عند 1948 دولار للأونصة بعد أن انخفض بنسبة 0.1% وسجل أدنى مستوى منذ 3 أسابيع عند 1944 دولار للأونصة. بينما قد انخفض منذ بداية الأسبوع بنسبة 2.2%.



الذهب مستمر في فقدان الدعم من الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية، في ظل انتقال الاستثمارات إلى أسواق الأسهم والاستثمارات مرتفعة المخاطرة على حساب الذهب كملاذ آمن.