الأحد 12 نوفمبر 2023
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اقتصاد

خطوات استعادة رسائل ماسنجر المحذوفة بدون تطبيق خارجي

ماسنجر، فيتو
ماسنجر، فيتو

 يحذف العديد من مستخدمي تطبيق ماسنجر الرسائل بالخطأ، ولا يعرفون في الوقت نفسه، كيفية استعادة تلك الرسائل، ولذلك نقدم خلال السطور التالية طريقة استعادة دردشات ماسنجر المحذوفة بدون الاستعانة تطبيق خارجي.

 استعادة رسائل تطبيق ماسنجر 

- من أجل استعادة الرسائل المحذوفة في تطبيق ماسنجر يجب التحقق أولًا من المحادثات المؤرشفة، فإذا كان قد تم أرشفة الرسائل بدلًا من حذفها، فيمكن استعادتها بسهولة، حيث يتم الاحتفاظ دائمًا بالمحادثات المؤرشفة وللوصول إلى الرسائل المؤرشفة في تطبيق ماسنجر يتم الضغط على صورة الحساب  في الزاوية العلوية اليسرى والتمرير للأسفل حتى الوصول  إلى خيار الدردشات المؤرشفة ثم البحث فيها عن المحادثة المرغوبة. 

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- كما يمكن التحقق من الرسائل  المرسلة عبر البريد، وهي طريقة تستخدم  في حالة واحدة فقط، إذا كانت جميع إشعارات البريد الإلكتروني للحساب مفعلة، وفي هذه الحالة يمكن البحث عن المحادثة أو الرسالة داخل حساب البريد الإلكتروني، حيث يمكن الوصول إلى الرسائل المحذوفة عبر الانتقال إلى البريد الإلكتروني والبحث فيها، ويمكن البحث عن اسم الصديق المراد الوصول إلى رسائله عن طريق كتابة اسمه في مربع البحث.

كيفية تنزيل الرسائل المحذوفة

- كما يمكن تنزيل البيانات حيث تحتفظ ماسنجر بالرسائل المحذوفة لفترة قبل إزالتها من الخوادم، لذلك يمكن العثور على الرسائل المحذوفة عن طريق تنزيل البيانات عبر الضغط على صورة الحساب الشخصي التي تظهر في أعلى الجهة اليمنى، ثم الضغط على خيار الإعدادات، ثم الضغط على علامة تبويب البيانات والضغط على خيار تنزيل بيانات الحساب الشخصي ثم تنزيل البيانات، وفي قسم تحديد خيارات الملف يتم التأكد تحديد نطاقًا زمنيًا في القائمة ثم الضغط على خيار إلغاء تحديد الكل، وتحديد خيار الرسائل والتمرير للأسفل للوصول إلى خيار طلب تنزيل والضغط عليه. 

- كما يمكن استخدام مدير الملفات في أجهزة أندرويد للوصول إلى الرسائل المحذوفة فى تطبيق الرسائل الشهير ماسنجر، فقد تكون تلك الرسائل المحذوفة في ذاكرة التخزين المؤقتة للتطبيق، وذلك يتم عبر الانتقال إلى مدير الملفات في الهاتف الأندرويد والضغط على خيار وحدة التخزين الداخلية، ثم البحث ثم استخدام مدير الملفات في هاتف نظام أندرويد والضغط على fb_temp، وتظهر رسائل من السجل الحديث، وستكون تلك الرسائل  المحذوفة من بينها.

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