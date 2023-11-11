السبت 11 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

تفاصيل استقبال الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وفدًا من الكيانات الشبابية

الحملة الرسمية للمرشح
الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيسي.فيتو

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي  عبدالفتاح السيسي، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفدًا من الكيانات الشبابية.


وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي مرحبًا بزيارتهم لمقر الحملة، وأشاد بدور الكيانات الشبابية الفعال في المجتمع، مشيرا إلى أن القيادة السياسية أولت اهتماما بالغا بالشباب وبتمكينهم، كما أنها أيضًا قامت بالعديد من الإنجازات رغم التحديات التي تواجه البلاد.

 

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ومن جانبه، قال وفد الكيانات الشبابية أن المرشح الرئاسي  عبد الفتاح السيسي قدم مشاريع غير مسبوقة للشباب، فضلًا عن الحرص على تمكينهم في المناصب القيادية، لذا هم حريصون على تعزيز الوعى لدى الشباب بإنجازات القيادة السياسية وضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات، وهم بالفعل قاموا بعقد مؤتمرات توعوية سياسية وتثقيفية للشباب وصلت إلى القرى والنجوع في كافة المحافظات، فضلًا عن توعية شباب الجامعات بأهمية الاستحقاق الدستوري.

 

وفي نهاية اللقاء تم تبادل الرؤى والأفكار النقاشية بين الحضور، كما تم ألتقاط صورة تذكارية جماعية للحضور.

 

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الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي المرشح الرئاسى

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