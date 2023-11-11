مبادرات شبابية وأنشطة توعوية، حصاد نشاط وزارة الهجرة خلال أسبوع

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج حصاد نشاط الوزارة خلال الأسبوع الماضي والذي شهد عدد من الفعاليات والأنشطة والتي تضمنت ما يلي:

1- استعرضت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، ما تم تنفيذه من منجزات في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوفير السبل والبدائل الآمنة أمام الشباب المصري، من خلال عدد من المحاور الهامة كالتوعية والتأهيل والتدريب، بجانب توفير فرص عمل في الداخل والخارج.

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وقالت إن الوزارة عملت على تنفيذ تلك المبادرة في 72 قرية تابعة لـ 14 محافظة هم الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، بوعي كبير وإدراك واسع لكافة جوانب ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تجذرت عبر عقود طويلة مما جعلها ثقافة لدى بعض القرى المصرية، لذلك كان من الضروري العمل على عدد من المحاور الهامة، فرغم أهمية التوعية والإرشاد بمخاطر الهجرة غير الشرعية، كان لابد من العمل أيضا على توفير البدائل الآمنة أمام الشباب المصري، ومساعدته على إيجاد فرص عمل مناسبة بالداخل أو الخارج.

وزارة الهجرة،فيتو

2- شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في فعاليات "قمة مصر الثانية لحلول الأعمال، تحت شعار سد الفجوة". وقالت الوزيرة في كلمتها إن "قمة مصر لحلول الأعمال" منصة مهمة للتواصل وطرح الأفكار. وأكدت الوزيرة حرص وزارة الهجرة على تنفيذ استراتيجية مستمرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بإدماج المصريين بالخارج في المشروعات القومية، وبناء الشراكات لدعم نمو وتطوير مجتمع الأعمال، بالتنسيق مع الأطراف المعنية من الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والخبراء في الصناعة والمستثمرين.

وزارة الهجرة،فيتو

حملة شارك بصوتك

3- استمرارًا لحملة "شارك بصوتك" التي أطلقتها السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، وبالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، أوضحت الوزيرة أن هناك عدة استفسارات وردت إلى الوزارة من المصريين بالخارج، حول الأوراق الثبوتية اللازم توافرها لإثبات شخصية المصري بالخارج وتمكينه من المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وكذلك ما يتعلق بتصويت المصري بالخارج الذي سبق وأدلى بصوته في دولة الإقامة، حال صادفت عودته إجراء الانتخابات الرئاسية بالداخل. وهنا، أوضحت الوزيرة أنه وفقا لما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات، فعلى الناخب إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية عن طريق بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبتا به الرقم القومي.

وزارة الهجرة،فيتو

4- شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في افتتاح فعاليات معرض الأسبوع الكويتي - المصري الـ14 بالقاهرة والذي حمل عنوان "الكويت في مصر"، برعاية د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وخلال الافتتاح، أكدت الوزيرة على أن الأسبوع المصري - الكويتي واحد من أكبر التجمعات في دعم أواصر الصلات، مثمنة جهود التعاون بين الأشقاء لتحقيق التنمية المستدامة، حيث شهد الأسبوع مشاركة أكثر من 80 وزارة ومؤسسة وجهة كويتية ومصرية في قطاعات الصناعة والنفط والاستثمار والبنوك والطب والسياحة والإعلام والثقافة والاتصالات وغيرها، كما أشادت بما حققه الأسبوع الكويتي في مصر من نجاحات خلال الدورات السابقة، بجانب التعاون بين المؤسسات الثقافية في مصر والكويت.

وزارة الهجرة،فيتو

5- استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، د. أحمد أبو سيد، الخبير المصري المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية والمتخصص في مجال البترول والآبار وإدارة المخلفات الصناعية. وأكدت الوزيرة أن الوزارة مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها لربط علمائنا بالخارج بوطنهم الأم مصر، من خلال التواصل معهم وتكوين قاعدة بيانات لعلمائنا وخبرائنا بالخارج في كافة المجالات. وقد تناول اللقاء استعراض مقترحات مقدمة من د. أحمد أبو سيد بإنشاء مشروع حقن غاز ثاني أكسيد الكربون في التربة ليتحول إلى غاز بعيد المدى، ودفن المخلفات العضوية من محطات الصرف الصحي، واستخراج الطاقة الجيوحرارية والطبقات الجيولوجية من شواطئ البحر الأحمر في مصر.

وزارة الهجرة،فيتو

6- استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، السفير هاني ناجي، سفير مصر الجديد في أستراليا، لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك لخدمة الجالية المصرية في أستراليا. وهنأت السفير الجديد على منصبه، وقالت إن الجالية المصرية في أستراليا جالية مهمة، لذلك لابد من التعاون في الفترة القادمة والتنسيق فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات الرئاسية في الخارج، مشددة على ضرورة التأكيد على الجميع بأن صوت كل مصري في الخارج مسئولية عليه أن يستخدمه للإسهام بدوره في مستقبل مصر واختيار قيادتها القادمة.

المستثمرين المصريين بالخارج

7- عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، اجتماعًا عبر "فيديوكونفرانس"، مع المستثمرين المصريين بالخارج مؤسسي الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، لمتابعة آخر تطورات مراحل وإجراءات تأسيس الشركة. وأشارت إلى أن الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، من أهم المنجزات التي حققتها وزارة الهجرة للمصريين بالخارج والتي تم البدء في إجراءات تأسيسها عقب تلقي الوزارة العديد من الرغبات والطلبات بأن يكون لهم شركة مخصصة ليستثمروا أموالهم في وطنهم من خلالها، لافتة إلى أن الشركة سيديرها المصريين بالخارج ودور وزارة الهجرة سيقتصر على توفير الدعم اللوجيستي لها وتذليل أية عقبات بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.

وزارة الهجرة،فيتو

8- أعربت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، عن خالص تهنئتها فيبي وصفي، مديرة وصاحبة مدرسة فلوباتير المصرية الخاصة بكندا، لفوز المدرسة بجائزة أفضل مدرسة خاصة في مدينة ميسيساجا للعام الخامس على التوالي. وأكدت الوزيرة أن المصريين بالخارج خير سفراء للوطن لحرصهم على إبراز النجاحات والتميز في كل مجال يعملون به أو يرتادونه.

شركة استثمارية للمصريين بالخارج

9- أجرت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، حوارًا مع مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حيث نشر المركز تصريحات مصورة للوزيرة بشأن استراتيجية عمل وزارة الهجرة وآليات التواصل مع المصريين بالخارج، فضلا عن تأسيس شركة استثمارية للمصريين بالخارج.

10 - أجرت السفيرة سها جندي حوارًا خاصًا مع صحيفتي "اليوم السابع" و"الوفد"، تناولت فيهما الحديث عن عدد من الملفات التي تشغل بال المصريين بالخارج، وعلى رأسها إعادة إطلاق مبادرة استيراد السيارات وإجراءات التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية.