أسعار الذهب اليوم السبت في المملكة العربية السعودية

سعر الذهب في السعودية، انخفضت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت الموافق 11-11-2023.

ويشهد الطلب على الذهب في جميع دول العالم زيادة في السحب، نتيجة للتحوط ضد تقلبات العملة والظروف الاقتصادية حول العالم.

ويعد الذهب داخل المملكة العربية السعودية بجميع عياراته من أهم السلع الموجودة داخل أرض المملكة، ويقبل على شرائه واستحواذه الكثير من المواطنين السعوديين بجميع أعيرته المختلفة.

سعر جرام الذهب فى المملكة السعودية

سعر الذهب مباشر في السعودية، سجل سعر عيار 24 نحو 233 ريالًا، ووصل سعر عيار 22 نحو 214 ريال، وبلغ عيار 21 نحو 204 ريال.

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وجاء سعر عيار 18 بنحو 175 ريالًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 1637 ريالًا سعوديًّا.

احتياطي الذهب فى البنوك المركزية

ارتفعت احتياطيات الذهب في البنوك المركزية العالمية بمقدار 337 طنًا، أي أعلى بنسبة 120% على أساس ربع سنوي، وهي ثاني أعلى إجمالي للربع الثالث بعد الربع الثالث من عام 2022.

وقال مجلس الذهب العالمي في تقرير، أن لم طلب البنوك المركزية حول العالم على الذهب يشهد أي تراجع في الربع الثالث، مقارنة بأرقام بالنصف الأول القياسية من العام.

ارتفاع الذهب العالمى فى ظل الظروف الدولية

وتسببت المخاوف الكبيرة فى الأسواق الدولية دفعت بقوة نحو شراء الذهب كملاذ آمن، الأمر الذى ساهم فى قفزة أسعار الذهب فى البورصات العالمية بشكل كبير منذ اشتعال الصراع فى قطاع غزة بنسبة صعود للذهب بلغت 8% حتى الايام القليلة الماضية وخلال شهر اكتوبر وسط اقبال متزايد لشراء المعدن الأصفر بوصفه ملاذ آمن.

ونجح الذهب فى تسجيل مستويات الـ 2000 دولار للأونصة فى ظل استمرار الطلب المتزايد على الذهب كملاذ آمن مع ظل استمرار التوترات فى التصاعد فى الشرق الأوسط، ليأتى ارتفاع الذهب على الرغم من المستويات القياسية لعوائد السندات الحكومية، وارتفع الذهب الفورى خلال الأسبوع الماضى بنسبة 2.5% ليربح 48 دولارا ويغلق عند المستوى 1980 دولارا للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 5 أشهر عند المستوى 1997 دولارا للأونصة.

ولكن الأسعار سرعان ما اخذت فى الهدوء مرة أخرى خلال شهر نوفمبر الجارى وتراجعت الأسعار العالمية بعض الشى ووصلت إلى 1938 دولار للاونصة