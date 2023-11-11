موعد فتح أبواب الترشح لجائزة جائزة نجيب محفوظ للأدب 2024
تنظم دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، دورة فعاليات جديدة من جائزة نجيب محفوظ للأدب 2024، بمجال الإبداع الرواية العربية المنشورة خلال عامي 2022 و2023..
وتستقبل الدورة الجديدة الأعمال المتنافسة بداية من يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 نوفمبر 2023، وسيستمر إستقبال الروايات حتى موعد غلق باب التقديم فى 15 يناير 2024، على أن يكون تاريخ إعلان الفائز فى 11 ديسمبر 2024 بالتزامن مع عيد ميلاده، وقيمة الجائزة 5.000 دولار وتُترجم الرواية الفائزة بالإنجليزية لكافة أنحاء العالم ضمن مطبوعات دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة للأدب والمسماة “هوبو”.
وتضم قائمة روايات الشرف بجائزة نجيب محفوظ 2024 كل من: "بيت الديب" لـ عزت القمحاوي، "لا سكاكين فى مطابخ هذه المدينة" لـ خالد خليفة، "شوق الدروايش" لـ حمور زيادة، لا طريق إلي الجنة" لـ حسن داود، "حكايات يوسف تادرس " لـ عادل عصمت، "رواية مخمل" لـ حزامة حبايب، “مسري الغرانيق فى مدن العقيق ”لـ أميمة الخميس ـ "اختفاء السيد لا أحد" لـ أحمد طيباوي، "أقفاص فارغة" لـ فاطمة قنديل.
جائزة نجيب محفوظ للأدب
أسست دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة جائزة نجيب محفوظ للأدب في عام 1996 وتمنح الجائزة لأفضل رواية معاصرة باللغة العربية تم نشرها في العامين الماضيين. الرواية الفائزة يتم اختيارها من قبل لجنة التحكيم المكونة من خمسة حكام.. وذلك تخليدًا لذكرى الأديب المصري العالمي نجيب محفوظ واحتفالا بعيد ميلاده في 11 ديسمبر خصص قسم النشر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة منذ عام 1996.
تاريخ جوائز نجيب محفوظ للأدب
وكان أول من فاز بالجائزة هما مناصفة في 1996 بين كل من إبراهيم عبد المجيد عن روايته "البلدة الأخرى" و"لطيفة الزيات" عن رواية "الباب المفتوح"، وفي 1997 تقاسم الجائزة كل من الفلسطينى مريد البرغوثي عن روايته "رأيت رام الله" ويوسف إدريس عن رواية "قصة حب".
وفي 1998 حصدت الجزائرية أحلام مستغانمي الجائزة عن روايه "ذاكرة الجسد" والتي قالت عنها لجنة تحكيم الجائزة "كاتبة حطمت المنفى اللغوي الذي دفع الاستعمار الفرنسي إليه مثقفي الجزائر، وأنها تكتب بحس مرهف ولغة جزلة تتمتع باقتدار تشكيلي جمالي فريد، فجمعت في روايتها "ذاكرة الجسد" بين منجز الرواية العالمية وطرائق الحكي المحلية الموروثة. وعلت على الذكورة والأنوثة الدارجتين فصاغت أفقًا إنسانيًا واسعًا".
وفي عام 1999 نالت رواية "رامة والتنين" الجائزة وهي رواية للكاتب ادوار الخراط، نشرت سنة 1980.. بعد 16 عامًا من صدورها، وأضحت ثلاثية، بصدور الجزء الثاني" الزمن" الآخر والجزء الثالث"يقين العطش" وصنفت من أفضل مائة رواية عربية.
أما في عام 2000 فكانت الجائزة من نصيب اللبنانية هدى بركات عن رائعتها "حارث المياه" والتي قالت عنها لجنة تحكيم المسابقة “تدفع الكتابة الروائية العربية إلى أفق جديد على المستويين الجمالي والفكري ينهض التشكيل فيها على تقطير وتفعيل مقررات اللغة…. ومن ثم توالت الجوائز حتى فائز فى الأعوام الاخيرة بالمناصفة بين رواية ”قارئة القطار" لــ إبراهيم فرغلي وبين رواية “ناغوغي الصغير” من فلسطين للكاتب حسن حميد.. فازت الكاتبة فاطمة قنديل وروايتها “أقفاص فارغة” العام الماضي.
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