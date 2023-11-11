موعد فتح أبواب الترشح لجائزة جائزة نجيب محفوظ للأدب 2024

تنظم دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، دورة فعاليات جديدة من جائزة نجيب محفوظ للأدب 2024، بمجال الإبداع الرواية العربية المنشورة خلال عامي 2022 و2023..

وتستقبل الدورة الجديدة الأعمال المتنافسة بداية من يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 نوفمبر 2023، وسيستمر إستقبال الروايات حتى موعد غلق باب التقديم فى 15 يناير 2024، على أن يكون تاريخ إعلان الفائز فى 11 ديسمبر 2024 بالتزامن مع عيد ميلاده، وقيمة الجائزة 5.000 دولار وتُترجم الرواية الفائزة بالإنجليزية لكافة أنحاء العالم ضمن مطبوعات دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة للأدب والمسماة “هوبو”.

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وتضم قائمة روايات الشرف بجائزة نجيب محفوظ 2024 كل من: "بيت الديب" لـ عزت القمحاوي، "لا سكاكين فى مطابخ هذه المدينة" لـ خالد خليفة، "شوق الدروايش" لـ حمور زيادة، لا طريق إلي الجنة" لـ حسن داود، "حكايات يوسف تادرس " لـ عادل عصمت، "رواية مخمل" لـ حزامة حبايب، “مسري الغرانيق فى مدن العقيق ”لـ أميمة الخميس ـ "اختفاء السيد لا أحد" لـ أحمد طيباوي، "أقفاص فارغة" لـ فاطمة قنديل.



جائزة نجيب محفوظ للأدب

أسست دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة جائزة نجيب محفوظ للأدب في عام 1996 وتمنح الجائزة لأفضل رواية معاصرة باللغة العربية تم نشرها في العامين الماضيين. الرواية الفائزة يتم اختيارها من قبل لجنة التحكيم المكونة من خمسة حكام.. وذلك تخليدًا لذكرى الأديب المصري العالمي نجيب محفوظ واحتفالا بعيد ميلاده في 11 ديسمبر خصص قسم النشر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة منذ عام 1996.

تاريخ جوائز نجيب محفوظ للأدب



