290 فرعا في بنك مصر تقدم خدمات السداد الإلكتروني للجمارك

يقدم بنك مصر خدمات مصرفية متنوعة وعديدة للعملاء في شتى أنحاء الجمهورية، ومنها خدمات السداد الإلكتروني للجمارك.

وحدد بنك مصر 290 فرعا منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية لتقديم خدمة السداد الإلكتروني للجمارك.

خدمة السداد الإلكتروني للجمارك

وتضم الخدمة الإلكترونية لسداد الجمارك من بنك مصر عدة مزايا، وهي كالتالي:

إمكانية الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة من خلال الفروع المقدمة للخدمة، وعددها.

توفير الأمان والسرعة للعميل لعدم الحاجة لاستخراج شيك مصرفي ثم التوجه إلى الجمرك لسداد الرسوم المستحقة؛ مما يؤدي إلى سرعة وسهولة في إنهاء إجراءات الإفراج عن البضائع المستوردة.

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إمكانية السداد بمختلف وسائل الدفع (نقدًا – خصمًا من الحساب).

يتم التأثير الفوري في بيانات العميل بما يفيد السداد لدى مصلحة الجمارك.

خدمة السداد الإلكتروني للضرائب

ويقدم بنك مصر خدمات عديدة لعملائه ومنها خدمة السداد الإلكتروني لمستحقات الضرائب، سواء كان ذلك للأفراد أو الشركات والمؤسسات حسب عدة وسائل محددة لذلك الأمر.

وتشمل خصائص وتفاصيل خدمة سداد مستحقات الضرائب من خلال بنك مصر ما يلي:

خدمة السداد الإلكتروني للضرائب:

تتيح الخدمة للأفراد والمؤسسات سداد المستحق عليهم من ضرائب (مبيعات / دخل / خصم من المنبع).

توفر للعميل الأمان والسرعة وتجنب مخاطر نقل الأموال.

إمكانية السداد بوسائل مختلفة (نقدًا / خصمًا من الحساب).

يتم التأثير الفوري في بيانات العميل بما يفيد السداد لدى مصلحة الضرائب.

يمكن السداد في فروع البنك المقدمة للخدمة والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية دون التقيد بالتوزيع الجغرافي

قائمة خدمات محفظة بنك مصر

ومن جانب اخر تشمل قائمة الخدمات التي يتم تقديمها عبر محفظة بنك مصر الكثير من العمليات المصرفية.

ولعل أبرز تلك الخدمات التي تقدمها محفظة بنك مصر للعملاء ما يلي:

1- الإيداع والسحب من خلال أكثر من 9.000 ماكينة صراف آلي في مصر.

2- تحويل واستقبال الأموال من أي محفظة في مصر.

3- ربط بطاقات بنك مصر (الخصم المباشر، الائتمان والدفع مقدما) بالمحفظة.

4- أسهل طريقة تدفع بها.

5- شحن رصيد الموبايل ليك ولغيرك.

6- فواتير الموبايل ليك ولغيرك.

7- فواتير الخط الأرضي ليك ولغيرك.

8- فواتير المرافق العامة (الكهرباء، المياه، الغاز).

9-اشتراكات النقابات والأندية.

10- تذاكر الطيران.

11- فوري باي والشراء من خلال الـ QR Code.

12- خطوات شحن كارت الكهرباء باستخدام خاصية الNFC:

ومن جانب آخر، يتساءل العديد من عملاء بنك مصر ، عن مدى إمكانية ربط الودائع من خلال الإنترنت البنكي.

ويقدم بنك مصر العديد من خدمات الإنترنت البنكي للأفراد.

خدمة الإنترنت البنكي من بنك مصر

وتتنوع خدمات بنك مصر عبر الانترنت البنكي للأفراد التي من بينها بالفعل إمكانية ربط الودائع وشراء شهادات ادخار.