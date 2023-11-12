الأحد 12 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

290 فرعا في بنك مصر تقدم خدمات السداد الإلكتروني للجمارك

بنك مصر، فيتو
بنك مصر، فيتو

يقدم بنك مصر خدمات مصرفية متنوعة وعديدة للعملاء في شتى أنحاء الجمهورية، ومنها خدمات السداد الإلكتروني للجمارك.

وحدد بنك مصر 290 فرعا منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية لتقديم خدمة السداد الإلكتروني للجمارك.

خدمة السداد الإلكتروني للجمارك

وتضم الخدمة الإلكترونية لسداد الجمارك من بنك مصر عدة مزايا، وهي كالتالي:

إمكانية الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة من خلال الفروع المقدمة للخدمة، وعددها.

توفير الأمان والسرعة للعميل لعدم الحاجة لاستخراج شيك مصرفي ثم التوجه إلى الجمرك لسداد الرسوم المستحقة؛ مما يؤدي إلى سرعة وسهولة في إنهاء إجراءات الإفراج عن البضائع المستوردة.

Advertisements

 إمكانية السداد بمختلف وسائل الدفع (نقدًا – خصمًا من الحساب).

يتم التأثير الفوري في بيانات العميل بما يفيد السداد لدى مصلحة الجمارك.

 

خدمة السداد الإلكتروني للضرائب

ويقدم بنك مصر خدمات عديدة لعملائه ومنها خدمة السداد الإلكتروني لمستحقات الضرائب، سواء كان ذلك للأفراد أو الشركات والمؤسسات حسب عدة وسائل محددة لذلك الأمر.

وتشمل خصائص وتفاصيل خدمة سداد مستحقات الضرائب من خلال بنك مصر ما يلي: 

 

خدمة السداد الإلكتروني للضرائب:

تتيح الخدمة للأفراد والمؤسسات سداد المستحق عليهم من ضرائب (مبيعات / دخل / خصم من المنبع).

توفر للعميل الأمان والسرعة وتجنب مخاطر نقل الأموال.

إمكانية السداد بوسائل مختلفة (نقدًا / خصمًا من الحساب).

 يتم التأثير الفوري في بيانات العميل بما يفيد السداد لدى مصلحة الضرائب.

 يمكن السداد في فروع البنك المقدمة للخدمة والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية دون التقيد بالتوزيع الجغرافي

قائمة خدمات محفظة بنك مصر

ومن جانب اخر تشمل قائمة الخدمات التي يتم تقديمها عبر محفظة بنك مصر الكثير من العمليات المصرفية.

ولعل أبرز تلك الخدمات التي تقدمها محفظة بنك مصر للعملاء ما يلي:

1- الإيداع والسحب من خلال أكثر من 9.000 ماكينة صراف آلي في مصر.

2- تحويل واستقبال الأموال من أي محفظة في مصر.

3- ربط بطاقات بنك مصر (الخصم المباشر، الائتمان والدفع مقدما) بالمحفظة.

4- أسهل طريقة تدفع بها.

5- شحن رصيد الموبايل ليك ولغيرك.

6- فواتير الموبايل ليك ولغيرك.

7- فواتير الخط الأرضي ليك ولغيرك.

8- فواتير المرافق العامة (الكهرباء، المياه، الغاز).

9-اشتراكات النقابات والأندية.

10- تذاكر الطيران.

11- فوري باي والشراء من خلال الـ  QR Code.

12- خطوات شحن كارت الكهرباء باستخدام خاصية الNFC:
 ومن جانب آخر، يتساءل العديد من عملاء بنك مصر، عن مدى إمكانية ربط الودائع من خلال الإنترنت البنكي.

ويقدم بنك مصر العديد من خدمات الإنترنت البنكي للأفراد.

خدمة الإنترنت البنكي من بنك مصر 

وتتنوع خدمات بنك مصر عبر الانترنت البنكي للأفراد التي من بينها بالفعل إمكانية ربط الودائع وشراء شهادات ادخار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الإفراج عن البضائع السداد الإلكتروني خدمة السداد الالكتروني عملاء بنك مصر محفظة بنك مصر مصلحة الجمارك بنك مصر خدمات السداد الإلكتروني للجمارك

مواد متعلقة

المدة المطلوبة لظهور نقاط ولاء بنك مصر في حساب العملاء

بنك مصر يكشف للعملاء موعد التحديثات الجديدة علي أنظمة الخدمات

الأكثر قراءة

عمرو أديب يفجر مفاجأة: فيه دول مستعدة لاستقبال الفلسطينيين ليست من بينها مصر والأردن (فيديو)

في كمين محكم، شاهد كيف أوقعت المقاومة الفلسطينية جنود الاحتلال في فخ ألغام

إيهاب الكومي يفجر مفاجأة حول مشاركة الزمالك في السوبر المصري

عناصر اليمين المتطرف يهاجمون المشاركين في مؤتمر عن فلسطين بفرنسا

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 12 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

طلب غريب من رئيس وزراء إسرائيل لزعماء الدول العربية

أعراض وأسباب مرض الشريان التاجي

عبد الناصر عبر عن إعجابه بفنه، محمد طه صاحب الـ 10 آلاف موال الذي غنى لأهل غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

بعد حظر بضائعها، تركيا تقرر مقاطعة أنظمة مالية مؤيدة لإسرائيل

نطقت الشهادتين في بث مباشر، قصة صانعة محتوى أمريكية تعتنق الإسلام بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة

صور من إبداعات التشكيلية غادة الكندري بمعرضها الجديد "مترو 23"

حظك وتوقعات الأبراج الأحد 12-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 11-11-2023

أسعار السكر مساء اليوم السبت

ارتفاع أسعار الذهب في ختام التعاملات المسائية اليوم السبت

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 11 سلعة غذائية خلال أكتوبر الماضي بعد ارتفاع التضخم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 12 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 12 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 12 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية