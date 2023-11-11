من الحبس لـ "البراءة".. رحلة محاكمة سلمى الشيمي بالتعدي على القيم الأسرية.. 28 فيديو خادش للحياء العام وصور بملابس مثيرة للغرائز ضمن الأحراز

قضت المحكمة الاقتصادية، بقبول استئناف عارضة الأزياء سلمى الشيمي على حكم حبسها عامين وغرامة 300 ألف جنيه، وبرائتها وتخفيض قيمة الغرامة لـ 100 ألف جنيه.

وترصد فيتو التفاصيل كاملة من واقع التحقيقات مع المتهمة وأقوالها والأحراز:



تحقيقات النيابة العامة

كشفت تحقيقات النيابة العامة العديد من المفاجآت خلال التحقيق مع المتهمة سلمي الشيمي ووجهت النيابة للمتهمة سؤال عن الغرض من تصوير وإذاعة المقاطع المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تعد من المحتويات الإباحية، أجابت المتهمة بأنها تنشرها على سبيل الترفيه وليس لديها أي غرض آخر.

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وعن لبسها في الفيديوهات أجابت: "لبسي عادي ومش فيه أي حاجة".

وجاء بالتحقيقات أن المتهمة تقوم بحيازة هاتفين ماركة آيفون، غير محمٍ بكلمات مرور أو رموز حماية، وتبين أن الهاتف مثبت عليه تطبيقات فيسبوك وتويتر وانستجرام وتيك توك.



وكشفت التحقيقات عن عثور جهات التحقيق على مقطع فيديو تظهر فيه المتهمة نائمة على ظهرها على سرير مرتدية ملابس عارية، وتفتعل حركات بفمها وتخرج لسانها ويظهر على الفيديو علامة التيك توك.



ومقاطع مصورة أخرى تحتوي على ذات الفحوى والمضمون السالف بيانه، كما احتوت وحدة التخزين الخارجية على عدد من الصور للمتهمة حال ارتدائها ملابس عارية تظهر مناطق العورة بها، وبعرض كافة المقاطع المرئية المصورة المار بيانها حال تفريغها على المتهمة، أقرت أنها هي بشخصها من تظهر بتلك المقاطع المصورة، وهي بنفسها من عملت تلك الفيديوهات وكذلك الصور خاصة بها.

سلمى الشيمي تكشف سبب نشر الفيديوهات والصور الإباحية بمواقع التواصل

وجاءت اعترافات المتهمة أمام النيابة العامة كالتالي: عند سؤالها عن مدى إتاحة المحتويات التي يتم تداولها عبر حساباتها الشخصية: أجابت بأن تلك الصفحات والمحتويات متاحة للجميع ولكن على موقع التيك توك بيقوم الموقع بإخبارها إذا كانت تريد تحديد المحتوى للعامة أم لفئة عمرية محددة، وأنا بختار فئة البالغين وبستثني الأطفال.



وأضافت "الشيمي": أن كل جمهورها من البالغين لكن عند نشر محتوى كوميدي تقوم بإلغاء الاستثناءات.



وتابعت "الشيمي": أن كل الفيديوهات المعروضة والمتاحة على شبكات التواصل الاجتماعي كافة "قديمة" ومن حوالي ٨ أشهر، والفيديوهات اللي بنزلها دلوقت متعلقة بشغلي في الأزياء والترفيه وأنا مش باخد فلوس من تلك الفيديوهات.



وعن مدى ملائمة الملابس التي تظهر بها في المجتمع الشرقي، قالت: “أنا بلبس اللي بيعجبني وأنا مش بنزل صوري بالبكيني”.



وعند سؤالها عن مفهومها عن الحياء العام، أجابت بأنها لم تنشر صورا لها بالمايوه كما أنها لم تنشر صورا غير لائقة برفقة الرجال ولا تقوم بتعاطي المخدرات والمسكرات في تلك الفيديوهات، وهذا هو مفهومها عن الحياء على حد قولها.

28 فيديو قادت سلمى الشيمي للمحاكمة

وفضت النيابة العامة أحراز قضية البلوجر سلمى الشيمي والتي تحوي وحدة تخزين خارجية (فلاشة) عقب التأكد من سلامة البيانات وصحة الاختام وذلك تمهيدا لإجراء مشاهدة ما بها.



وجاء أول "فيديو" بعنوان أمرك يا هلفوت بسيط، وتظهر فيه المتهمة سلمى الشيمي وتقوم بالتراقص والغناء وترتدي فستان بيج اللون وتظهر أجزاء عارية من منطقة الصدر وتظهر لمفاتن جسدها وذلك حال تواجدها بإحدى الغرف ويتبين تداخل أصوات أخرى بخلاف صوت المتهمة ويظهر بالفيديو علامة التيك توك، وبعرض أول مقطع أقرت بأنها هي من تظهر بذلك المقطع.

وأضافت التحقيقات والتي حصلت فيتو على نسخة ضوئية منها، أن المقطع الثاني جاء كالتالي: مدته أربعة عشر ثانية وتظهر فيه المتهمة، وتقوم بالتراقص والغناء وترتدي تيشرت بمبي تظهر أجزاء عارية من منطقة الصدر وتظهر لمفاتن جسدها حال تواجدها بإحدي الغرف وافتعال بعض الإيماءات والحركات بالوجه ويظهر على الفيديو علامة التيك توك.



وتابعت التحقيقات، أن المقطع الثالث، تقوم المتهمة بالتراقص والغناء وترتدي ملابس عارية تظهر أجزاء عارية من منطقة الصدر وتظهر لمفاتن جسدها حال تواجدها بإحدى الغرف وافتعال بعض الإيماءات والحركات بالوجه ويظهر على الفيديو علامة التيك توك.



وأشارت التحقيقات ان المقطع الرابع مدته سبعة عشر ثانية وتظهر فيه المتهمة وهي ترقص وتغني مرتدية تيشرت أسود اللون وتظهر بعض أجزاء من جسدها عارية ومفاتنها وتقوم بافتعال بعض الإيماءات والحركات بالوجه ويظهر علي الفيديو علامة التيك توك.



وجاء المقطع الخامس والتي جاءت مدته عبارة عن أربعة عشر ثانية وتظهر المتهمة فيه داخل مسبح ولا يظهر إذا كانت ترتدي ملابس من عدمه وبرفقتها فتاة أخرى ويقومون بتبادل القبلات فيما بينهما وافتعال بعض الإيماءات والحركات بالوجه ويظهر على الفيديو علامة التيك توك.



أما المقطع السادس، مدته عشر ثواني وتظهر فيه المتهمة نائمة على ظهرها على إحدى السراير وترتدي ملابس عارية وتقوم بافتعال حركات بفمها وتخرج لسانها وبعض الإيماءات والحركات بالوجه ويظهر على الفيديو علامة التيك توك.



وأردفت التحقيقات عن وجود بعض الصور التي تظهر فيها المتهمة حال ارتدائها لملابس عارية وتظهر مناطق العورة بها.



وكشفت التحقيقات أن سلمى الشيمي ظهرت في مقاطع فيديو وهي ترقص على الأغاني بطريقة تظهر مفاتن جسدها وتثير بها الغرائز الجنسية والغناء، وتفتعل بعض الإيماءات الجنسية والحركات بمختلف عموم جسدها بطريقة تثير بها الغرائز الجنسية، حال ارتدائها ملابس عارية تظهر مفاتن جسدها ومناطق العورة بها.

محاكمة سلمى الشيمي

كانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قررت تأجيل محاكمة عارضة الأزياء سلمى الشيمي، بتهمة التعدي على القيم الأسرية وبث فيديوهات وصور خادشة للحياء لجلسة 7 سبتمبر للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمة.