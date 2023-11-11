السبت 11 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

الأرصاد: سحب ركامية على القاهرة الكبرى والدلتا وشمال الصعيد

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أكدت هيئة الأرصاد الجوية تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب ووسط الدلتا وشمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

وقالت الهيئة إنه من المتوقع أن تمتد السحب الممطرة إلى مناطق من مدن القناه ووسط سيناء والسواحل الشرقية مع تقدم الوقت كما تستمر هذه الأجواء حتى نهاية اليوم.

حالة الطقس غدًا الأحد 12 - 11 -2023 بالبحيرة

محافظ بني سويف يوجه برفع درجة الاستعدادات لمواجهة تقلبات الطقس المحتملة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا  الاحد  ليسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، وحار على جنوب الصعيد.

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كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس لطيف  فى أول الليل مائل للبرودة فى أخره  على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد لطيفا على جنوب الصعيد. 

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على سيناء، لطيفا ليلا. 

وأعلنت هيئة الارصاد الجوية  انخفاض درجات الحرارة  انخفاضا طفيفا فى الساعات المتأخرة من الليل واول الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. 


طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس غائم  القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئى على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب  الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو). 

جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة فى درجة حرارة الغلاف الجوى وهى:

اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس(مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسى لتسخين سطح الأرض والهواء)

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها.
وهذا نتيجة الاختلاف فى الحرارة النوعية بين اليابسة والماء
مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.
الغطاء النباتي فى الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسى كاملا إلي سطح الأرض  ويرفع نسبة رطوبة الهواء 

تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

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