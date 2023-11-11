السبت 11 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

بشار الأسد: الصهيونية تفوقت على نفسها في هجوم غزة

بشار الأسد، فيتو
بشار الأسد، فيتو

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، أن فلسطين تتعرض منذ 70 عاما لعدوان غاشم.

الوداعة مع الصهاينة 

وذكر أن الأمور زادت بؤسا والعدوان صار أكثر قوة، وذكر أن الوداعة مع الصهاينة تزيد شراستهم.

وأكد أن ما يجري اجرام من قبل الاحتلال، ولا يجب الاستمرار  في التعامل مع القضية بتلك الطريقة.

العدوان على غزة 

وذكر أن الصهيونية تفوقت على نفسها في عدوانها على غزة.

ودعا إلى إعادة إعمار غزة وتقديم المعونات اللازمة لغزة ولفلسطين, وتقديم ما يحتاجه الفلسطينيون.
وأكد  على ضرورة رد العدوان الصهيوني.

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وطالب بالحد الأدنى بالأدوات السياسية بوقف أي مسارات سياسية مع الكيان الصهيوني.
وطالب بالسماح بالدخول الفوري للمساعدات لغزة.

بحث الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

وحذر الرئيس السوري  من خطر الإبادة الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة.
وانطلقت، اليوم السبت، أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض، لبحث الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ولدى افتتاحه القمة المشتركة، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الرفض القاطع للحرب الشعواء في غزة.

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طوفان غزة بشار الأسد الرئيس السوري قمة الرياض القمة العربية الإسلامية

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