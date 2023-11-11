السبت 11 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري مساء اليوم السبت 11-11-2023

سعر اليورو اليوم،
سعر اليورو اليوم، فيتو

شهد سعر اليورو استقرارًا أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي مساء  اليوم السبت 11-11-2023

وثبت سعر اليورو عند 32.94 جنيهًا للشراء 33.09 جنيهًا للبيع، وفقًا للتحديث الأخير الوارد عبر الموقع الإلكتروني لـ البنك المركزي المصري.

 

سعر العملات الأجنبية والعربية مساء  اليوم السبت

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية والعربية، فيتو 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري
سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 37.79 جنيه للشراء، و37.96 جنيه للبيع.

Advertisements

 

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري
سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.22 جنيه للشراء، و34.39 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري
سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري
وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.39 جنيه للشراء، و20.48 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري
وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 19.72 جنيه للشراء، و19.81 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري
وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.77 جنيه للشراء، و82.29 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري
وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.07 جنيه للشراء، و80.41 جنيه للبيع.

txt

ارتفاع معدلات الدين العالمي.. البنك الدولي يحذر وصندوق النقد يتوقع ارتفاع ديون هذه الدول.. أسعار الفائدة والعجز المالي أبرز الأسباب

txt

مش هنحتاج قروض تاني، خبيرة تكشف تأثير تبادل البنك المركزي المصري العملات مع مصرف الإمارات

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري
وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري
وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.42 جنيه للشراء، و43.67 جنيه للبيع.

 

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري
وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعر اليورو سعر العملات الأجنبية والعربية سعر العملات الدولار سعر الدولار سعر الريال السعودى البنك المركزى المصرى

مواد متعلقة

ارتفاع معدلات الدين العالمي.. البنك الدولي يحذر وصندوق النقد يتوقع ارتفاع ديون هذه الدول.. أسعار الفائدة والعجز المالي أبرز الأسباب

وفد بعثة البنك الدولي يتفقد عددا من المشروعات في سوهاج

جمعية رجال أعمال الإسكندرية تبحث مع ممثلي البنك المركزي حل معوقات التعاملات المصرفية

مش هنحتاج قروض تاني، خبيرة تكشف تأثير تبادل البنك المركزي المصري العملات مع مصرف الإمارات

الأكثر قراءة

علاقة غير شرعية مع حماته، سيدة وشقيقها يقتلان زوجها في سوهاج

خريطة سقوط الأمطار الرعدية غدا الأحد

توقعات الأبراج اليومية، الأحد 12-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

دار الإفتاء توضح الواجب على الأسرة فعله حال اكتشاف إدمان أحد أبنائهم

الحكومة تقرر إيقاف بطاقات التموين لـ53 ألف مواطن

31 قرارا للقمة العربية الإسلامية المشتركة المخصصة لمناقشة العدوان على غزة، وتحفظ تونس والعراق

أمن الجيزة يحل لغز العثور على جثة شاب داخل جوال بجوار مزلقان ناهيا

من الحبس لـ "البراءة".. رحلة محاكمة سلمى الشيمي بالتعدي على القيم الأسرية.. 28 فيديو خادش للحياء العام وصور بملابس مثيرة للغرائز ضمن الأحراز

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليومية، الأحد 12-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

تخصيص جزء من إيرادات نصف ماراثون الجونة لدعم الشعب الفلسطيني

توقعات الأبراج، حظك الأحد 12-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

اعترف بالجريمة واكتشفوا براءته بعد 35 سنة في السجن

المزيد

خدمات

المزيد

ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

استقرار أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم 11-11-2023

ارتفاع أسعار 11 سلعة غذائية خلال أكتوبر الماضي بعد زيادة التضخم السنوي

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري السبت 11-11-2023

المزيد

انفوجراف

المصري هاني عتيبة.. أول شخصية غير إنجليزية يترأس الكلية الملكية للأطباء في بريطانيا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح الواجب على الأسرة فعله حال اكتشاف إدمان أحد أبنائهم

طلب الدعاء من الغير لا يجوز في هذه الأحوال

ما حكم تأجيل الحمل مدة بسبب عدم القدرة على رعاية الأولاد؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية