حي غرب بالإسكندرية يشن حملة رقابية مفاجئة للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب

قادت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب بالإسكندرية، اليوم، جولة مفاجئة للتأكد من التزام سائقي المواصلات المختلفة بعدم رفع تعريفة الركوب، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة.

وفي هذا الصدد، تم المرور علي مواقف السيارات بمنطقة مينا البصل، ومتابعة خطوط سيرها، وسؤال الركاب عن تعريفية الركوب التي تم دفعها للسائقين، وبحث مدى التزامهم بعدم رفعها.

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وأكدت شعبان على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة لرفع قيمة تعريفة الركوب أو محاولة استغلال المواطنين.