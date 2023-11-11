السبت 11 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

14 ديسمبر، الحكم على 7 متورطين بخلية إمبابة الإرهابية

محاكمة متهمي خلية
محاكمة متهمي خلية امبابة،فيتو

 حجزت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، نظر جلسة إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ خلية إمبابة الإرهابية وذلك للحكم بجلسة ١٤ ديسمبر المقبل.

الاتهامات الموجهة

ويواجه المتهمون تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بتولي وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم.

Advertisements

مناطق الإرهاب

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت اعمال عنف علي يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

 

تحقيقات النيابة العامة

جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددًا من المشاركين فى تلك الاحداث فى حضور محاميهم.

واعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم في أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم فى إثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب أعمال إرهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه فى أحداث العنف لمناهضته نظام الحكم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

احكام الدستور الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي الدائرة الثانية ارهاب الراحل محمد مرسى النيابة العامة جماعة إرهابية خلية امبابة الارهابية خلية إمبابة

مواد متعلقة

براءة سلمى الشيمي من تهمة التعدي على القيم الأسرية

تصادم سيارة نقل تقيل بميكروباص تابع للمدرسة البريطانية بالتجمع (صور)

إصابات بالغة لشاب سقط من الطابق الأول أمام وزارة المالية

حبس تشكيل عصابى لتزوير المستندات الرسمية بالقاهرة

تزامنا لمحاكمتهم، القائمة الكاملة لاتهامات 7 متورطين بخلية إمبابة الإرهابية

قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل البلوجر هدير عاطف واستمرار حبسها

خلال ساعات، إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين بخلية إمبابة الإرهابية

اليوم، إعادة إجراءات محاكمة متهم بكتائب حلوان

الأكثر قراءة

مشاهدة لقاء الأهلي والجونة في الدوري المصري بث مباشر

بث مباشر، لقاء الأهلي والجونة في دوري Nile

موعد مباراة صن داونز ضد الوداد في نهائي الدوري الأفريقي والقنوات الناقلة

سلمى الشيمي للمحكمة: فيه واحد من إسكندرية مستقصدني وهو اللي نشر فيديوهاتي

الدوري المصري، كولر يعلن تشكيل الأهلي لمباراة الجونة

القاهرة الإخبارية تكشف مشروع البيان الختامى للقمة العربية الإسلامية

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره السوري بشار الأسد بالرياض

تصرف غريب من كريستيانو رونالدو تجاه تركي آل الشيخ يثير التعجب (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

اعترف بالجريمة واكتشفوا براءته بعد 35 سنة في السجن

رئيسة وزراء إيطاليا تتدخل لإنقاذ رضيعة بريطانية (فيديو)

لأول مرة في العالم، نجاح عملية زرع عين كاملة

معجون أسنان لعلاج حساسية الفول السوداني

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار 11 سلعة غذائية خلال أكتوبر الماضي بعد زيادة التضخم السنوي

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري السبت 11-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 11-11-2023

أسعار السكر اليوم السبت 11-11-2023

المزيد

انفوجراف

مستشفى الشفاء في غزة.. أقدم من كيان الاحتلال ومحاصر من كل الاتجاهات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية الرزق من الكتاب والسنة

يسري جبر: الفرقة الناجية هى كل مسلم آمن بالله ورسوله وصلى وصام

أدعي على ابني المدمن بالموت فهل هذا جائز شرعًا؟ أمين الفتوى يرد

المزيد
الجريدة الرسمية