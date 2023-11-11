للمرة الثانية، مد فتح باب التقديم للقيد تحت التمرين بـ الصحفيين حتى 30 نوفمبر

قررت لجنة القيد بنقابة الصحفيين برئاسة هشام يونس، مد فتح باب تلقي أوراق التقديم للجنة القيد تحت التمرين للمرة الثانية من ١٣ نوفمبر وحتى ٣٠ نوفمبر الجاري.

ويذكر أن لجنة القيد مدت فتح باب التقديم للجنة قيد تحت التمرين للمرة الأولى من ٥ نوفمبر وحتى اليوم السبت ١١ نوفمبر الجاري

وكانت لجنة القيد قررت تلقي طلبات المتقدمين لجدول تحت التمرين فى الفترة من 23 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر 2023، حتى صدور قرار مد تلقى أوراق المتقدمين للجنة القيد حتى 11 نوفمبر 2023.

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الأوراق المطلوبة

ويلتزم المتقدمون بتسليم شهادة التخرج - شهادة الميلاد - صحيفة الحالة الجنائية - عقد العمل الثلاثى - برنت تأمينات حديث - خطاب من الجريدة بتوقيع رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة - البطاقة الشخصية، إضافة للأرشيف الصحفى.

لائحة القيد

كما قررت اللجنة الالتزام بالمادة 8 من لائحة القيد، التى تنص على ما يلى: "يشترط لقبول الأعضاء الجدد اجتياز أربع دورات تدريبية معتمدة من مجلس النقابة فى اللغتين العربية والإنجليزية، والكمبيوتر والتشريعات المهنية، وذلك قبل عرضهم على لجنة القيد".

وسوف يُعلن جدول الدورات بالتنسيق مع لجنة التدريب وتطوير المهنة بعد اعتمادها من مجلس النقابة تفعيلًا للائحة.

وستُخطر اللجنة بما يقرره المجلس من شروط لازمة للقيد من الصحف، التى تعتمد لأول مرة فى أقرب اجتماع للمجلس، كما تلتزم اللجنة بالأعداد المقبولة من الصحف المعتمدة سابقًا وفق اللائحة.