السبت 11 نوفمبر 2023
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سياسة

ارسم مع فلسطين، ورشة رسم للأطفال في اليوم التضامني بنقابة الصحفيين (صور)

اليوم التضامني مع
اليوم التضامني مع الشعب الفلسطيني، فيتو

أقامت نقابة الصحفيين عصر اليوم السبت، ورشة رسم لأبناء الصحفيين تحت عنوان “ ارسم عن فلسطين” ضم فعاليات اليوم التضامني مع الشعب الفلسطيني.

اليوم التضامني مع الشعب الفلسطيني 

ودعت نقابة الصحفيين للمشاركة في فعاليات اليوم التضامني تحت عنوان "شهر على الطوفان.. يوم مع فلسطين"، وذلك اليوم السبت فى مقر نقابة الصحفيين بدءً من الثانية ظهرًا حتى العاشرة مساءً.

فعاليات اليوم التضامني مع الشعب الفلسطيني

 

 ويتضمن اليوم عددًا من الفعاليات الفنية والثقافية، منها ورشة للأطفال (ارسم مع فلسطين) مع الفنانة التشكيلية فاطمة أبو دومة، وكلمات عدد من الكتّاب والفنانين، منهم الفنان محمود حميدة، والروائية والكاتبة سلوى بكر، وقراءة لرواية الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي (تفصيل ثانوى) تلقيها كل من منى سلمان، وسها النقاش، ومنى الشايب.

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غزة، ويختتم اليوم بفرقة كورال عباد الشمس الفلسطينية، وفرقة الورشة المسرحية.

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البوم التضامني مع الشعب الفلسطيني بنقابة الصحفيين نقابة الصحفيين الصحفيين

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